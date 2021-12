Vestaglia e kimono da donna: tutti i modelli per essere trendy a casa

Di pile o di seta, la vestaglia è un indumento indispensabile per stare comode. Ecco come sceglierla.

Comoda e calda, la vestaglia da casa è uno degli indumenti più confortevoli che ci siano. Tutte probabilmente ne abbiamo una (o più di una) nell’armadio, però è probabile che nel corso del tempo si sia macchiata o semplicemente rovinata. E allora è arrivato il momento di comprare una vestaglia nuova! Ecco i modelli più trendy e alla moda.

Vestaglia invernale lunga

Vestaglia invernale lunga Iris & Lilly su amazon.it

Morbida e comodissima, una vestaglia lunga è quello che ci vuole nelle fredde mattinate d’inverno. Questa Iris & Lilly è in pile, quindi caldissima, ha le tasche per essere ancora più pratica ed è disponibile in cinque colori: tan chiaro, blu, grigio, nero e rosso.

Vestaglia classica

Vestaglia classica Iris & Lilly su amazon.it

Per essere elegante anche quando ci si è appena alzate dal letto l’ideale è una vestaglia classica. Questa in vendita su amazon.it è in viscosa ed elastan per vestire meglio, ha i polsini, la cintura e lo scollo in raso ed è disponibile in quattro sfumature: grigio, nero, rosa pallido e verde pastello.

Vestaglia in pile per donna

Vestaglia di pile Iris & Lilly su amazon.it

Morbidissimo, caldissimo e comodissimo, ormai da molti anni il pile è diventato uno dei tessuti d’elezione delle vestaglie invernali. La vestaglia in pile che vi consigliamo è firmata Iris & Lilly, il marchio che Amazon dedica alla lingerie e all’abbigliamento da casa, ed è disponibile in cinque tonalità e fantasie: grigio tortora a pois, blu decorato con luna e stelle, granata scuro stampato con tanti cuori, grigio con motivo a stelle e rosa a cuori.

Vestaglia da donna per parto

Vestaglia prémaman Happy Mama su amazon.it

Preparare tutto il necessario per andare in ospedale a partorire è senza dubbio una gioia, e in valigia non può mancare una vestaglia prémaman, magari abbinata a una camicia da notte con aperture strategiche per consentire di allattare in tutta comodità senza essere obbligate a denudarsi. Qui un set firmato Happy Mama disponibile in cinque combinazioni: blu, grafite melange, grigio melange, rosa cipria e verde salvia.

Cover photo created by teksomolika – www.freepik.com