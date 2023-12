Come vestirsi per Capodanno: serata in piazza

Fuochi d’artificio, concerti e feste indimenticabili: il Capodanno in piazza è tra le mete più divertenti soprattutto se non temi la calca e ti trovi in una grande capitale europea o internazionale come New York. Ecco tutti i nostri consigli di stile per attendere l’ultimo rintocco dell’anno che se ne va.

L’outfit giusto per proteggerti dal freddo per un Capodanno in piazza

Anche se in mezzo alla folla, una sera di Capodanno trascorsa all’aperto in piazza necessita di un outfit che protegga dal freddo e che faccia sentire a proprio agio anche dopo molte ore di veglia. Certamente la scelta di indossare i pantaloni è intelligente, e per un tocco glam sceglieteli in velluto. Ma soprattutto è essenziale la scelta di una giacca che ci permetta di resistere anche alle basse temperature: sì a piumini, parka imbottiti e maxi coat. Visto che il capospalla sarà inevitabilmente il capo chiave del vostro look, meglio sceglierne uno che oltre che pratico sia anche bello. Da non sottovalutare l’ipotesi di appuntare spille con maxi strass: anche il cappotto nero più anonimo può diventare elegante con il bijoux giusto.

Gli accessori indispensabili per un Capodanno in piazza

Se l’ipotesi è quella di restare in piedi per svariate ore la scelta delle scarpe giuste può rivelarsi vitale: sì a scarpe basse e stivali, ma se non sapete rinunciare al tacco c’è sempre l’ipotesi plateau o zeppa. La borsa anche se non sproporzionata deve essere abbastanza capiente da contenere tutto il necessario, perfetta una borsa postina con pratica tracolla, magari impreziosita da dettagli rock come borchie o stelle; una valida alternativa alla borsa può essere lo zainetto, un vero e proprio must per questo inverno. Infine sì a tutti gli accessori anti freddo purché con un tocco glam; da provare le fasce in maglia o i paraorecchie in pelo per un look alternativo.