5 consigli per prendersi cura delle mani, anche in inverno

Tra tutti, la pelle è sicuramente l’organo che risente di più dei cambiamenti repentini delle temperature. Il passaggio dal caldo al freddo e l’umidità sono alcuni dei fattori che incidono sulla sua salute e a cui è bene fare attenzione. Le mani, in particolare, sono estremamente sensibili a questi mutamenti: per questo molto spesso si mostrano secche, ruvide e screpolate. Per evitare tutto questo, in ogni caso, basta solo prendersene cura nel modo giusto.

La salute delle mani in 5 step

Quando si parla di beauty routine spesso e volentieri ci si concentra solo ed esclusivamente sulla cura della pelle del viso. In realtà, però, bisognerebbe estendere questa attenzione anche ad altre zone, soprattutto in inverno quando le temperature gelide e l’aria più fredda può incidere sulla salute della pelle.

Una delle aree più soggette a tutto questo è quella delle mani, le quali in inverno tendono a screpolarsi, arrossarsi e diventare particolarmente secche. Ecco, quindi, come prendersene cura in 5 step anche in inverno.

1. Detergere prima di tutto

Mangiare, salutare, afferrare: con le mani si fa praticamente tutto. Per questo è importante soprattutto per una corretta igiene lavarle bene e spesso. Durante la detersione, però, bisogna sempre prestare attenzione a non stressare la pelle, per esempio usando acqua troppo calda o troppo fredda, oppure saponi troppo aggressivi per l’epidermide.

Il consiglio è quindi quello di lavare le mani a una temperatura tiepida e senza esagerare. Inoltre, bisogna sempre asciugarle bene e in ogni parte per evitare che un’eventuale presenza di umidità, soprattutto tra le dita, possa rovinare la pelle.

2. Idratare la pelle

Le mani screpolate in inverno sono un problema di molti. Un modo per evitare questo fastidio o vari rossori dovuti a freddo, acqua e agenti esterni è idratarle in modo corretto. Applicare una crema idratante che si assorba bene e che non unga è fondamentale per conferire alla pelle un aspetto liscio, morbido e vellutato e per proteggere le mani da ogni eventuale inestetismo.

3. Non dimenticarsi delle unghie

Spesso e volentieri si pensa di usare prodotti specifici per la cura delle mani tralasciando però l’importanza delle unghie. Anche queste ultime vanno salvaguardate da disidratazione e freddo che potrebbero causare la formazione di fastidiose cuticole e indebolimento dell’unghia. Esistono a questo scopo vari prodotti adatti sia a idratare le mani sia a fortificare e proteggere le unghie.

4. Concedersi una coccola extra

Di tanto in tanto anche la pelle delle mani ha la necessità di un trattamento extra. Ogni una o due settimane, infatti, potrebbe essere utile esfoliare la pelle con uno scrub adatto oppure qualche volta si potrebbe anche applicare una crema idratante prima di andare a dormire e indossare dei guanti di cotone per tutta la notte. Questo contribuirà a rendere la pelle morbidissima.

5. Proteggersi quando necessario

I guanti, di tutte le tipologie, sono i migliori amici delle mani. Non solo le proteggono dal freddo invernale, ma anche dai detersivi e dai prodotti igienizzanti che si usano quotidianamente per le pulizie. Ecco perché indossarli quando si maneggiano sostanze aggressive è sempre una buona idea.