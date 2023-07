Serie tv sulla moda: quali sono quelle da non perdere

Sono senz’altro pochi i settori, non solo professionali e culturali, che riescono a diventare un vero e proprio polo d’attrazione come la moda. Alla base del grande successo di questo comparto c’è sicuramente la curiosità delle persone nei confronti del mondo del fashion e delle principali tendenze, ma anche la volontà di rimanere sempre aggiornati.

E perché, per una volta, non legare due settori che hanno senz’altro tanti punti in comune? Stiamo parlando dell’ambito della moda con quello dell’intrattenimento e, nello specifico, quello legato alle serie tv. Al giorno d’oggi, uno dei principali passatempi è proprio quello legato alla visione di contenuti in streaming sulle diverse piattaforme online. Una passione per le serie tv che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi. Per questo motivo, è interessante scoprire le infografiche sulle serie tv più longeve, realizzate dal blog del Casinò di Betway. Tra le serie tv che hanno avuto più presa sul pubblico ne troviamo, guarda caso, anche tante dedicate proprio al settore della moda e del fashion.

Absolutely Fabulous

Nel momento in cui si va alla ricerca di una serie tv ricollegata a quest’ambito, probabilmente il primo risultato di qualsiasi ricerca sarà sempre Absolutely Fabulous. Si tratta di una sitcom di origine britannica, che in men che non si dica ha saputo diventare cult, avendo un successo davvero clamoroso. Merito, senza dubbio, dell’interpretazione delle due protagoniste, ovvero Jennifer Saunders e Joanna Lumley, che vestono in questa serie tv i panni, rispettivamente di Edina Monsoon, una PR che vive una vita decisamente borderline sperando di non rimanere indietro rispetto a un po’ tutte le tendenze del momento, e di Patsy Stone, che è a capo di una rivista di moda ancor più sopra le righe della quotidianità di Edina.

L’atelier di Veronica

Avete presente la bellissima Kristie Allen (che ha recitato anche in Harry a pezzi e Senti chi parla)? Ebbene, in questa serie tv comedy, è la protagonista di un prodotto che nasce ispirandosi a un marchio di enorme successo nell’ambito della moda, ovvero Victoria’s Secret. Nella serie interpreta Veronica Chase, che scrive per passione romanzi rosa, ma che dirige anche una delle più importanti aziende di biancheria intima di tutto il Paese. Se in ambito lavorativo, è tutto rose e i fiori, i problemi iniziano quando si sconfina nella vita privata, per colpa delle frequenti scappatelle del marito e di tante altre situazioni che di glamour hanno ben poco.

Sex and City

Una vera e propria serie cult che ha segnato un’era e migliaia e migliaia di ragazzine. La protagonista, Carrie Bradshaw, interpretata magistrale da una fantastica Sarah Jessica Parker, riesce a rappresentare alla perfezione il sogno vivente di tante giornaliste e scrittrice, ovvero quella di diventare una redattrice di Vogue. E il suo stile creativo e mai banale nel descrivere i party più glamour ed esclusivi della città della Grande Mela fa breccia inevitabilmente, anche tra chi segue la serie dal divano. E negli ultimi anni Sex and the City ha fatto il suo grande ritorno, con il lancio dello spin-off intitolato “And Just Like That”.

La serie tv in questione si snoda lungo le avventure di cui sono protagoniste un quartetto di amiche, tra cui Carrie Bradshaw. E se i rimandi alla moda sono fortissimi, visto che è stata la prima serie a dare una siffatta importanza a questo settore, va detto che Sex and the City è diventata un cult anche per il racconto della loro quotidianità da single affascinanti e accattivanti. Le scene sono state ambientate perlopiù in un bar chic, piuttosto che in club esclusivi o ristoranti di super lusso.