Emanuela Tittocchia, nata a Torino il 23 Luglio del 1970, è un’amatissima attrice, showgirl e conduttrice italiana.

La Tittocchia è stata anche naufraga nell’edizione di quest’anno dell‘Isola Dei Famosi.

Ma questo non è tutto quello che sappiamo di lei, ecco 10 cose che non sapevi su Emanuela Tittocchia.

Gli interventi di chirurgia

Emanuela Tittocchia si ritiene una persona da sempre insicura, per questo motivo ha deciso di sottoporsi a vari interventi di chirurgia plastica.

Durante una puntata di Pomeriggio 5, nel salone di Barbara D’Urso, Emanuela ha confessato, in merito all’intervento di mastoplastica additiva, di essersi rivolta al chirurgo sbagliato che sembra l’abbia messa molto a rischio causandole un’emorraggia interna.

Emanuela e l’anoressia

Emanuela ha confessato di aver sofferto di anoressia in età adolescenziale per molti anni, circa sette.

A causa di questa malattia Emanuela ha avuto molti problemi fisici e non, uno tra questi l’amenorrea, ovvero l’assenza del ciclo mestruale.

Emanuela e Fabio Testi

Uno dei numerosi gossip tra i quali Emanuela è stata protagonista è proprio la decisione di lasciare il suo compagno di allora, Fabio Testi, durante la diretta televisiva de “La Talpa”.

Tornando a parlare recentemente della sua storia con Fabio, Emanuela sembra aver confessato di aver scoperto di essere rimasta incinta del suo ex proprio nel periodo di rottura, e di aver successivamente perso il bambino.

Relazione con Biagio D’Anelli

E’ stata una relazione molto dura quella tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello.

Iniziata nel 2017, la loro storia sembra poi esser giunta al termine a causa della disonestà di lui. Nonostante questo però, i due sono rimasti in buoni rapporti.

Relazione con Mariano Catanzaro

Un’altra storia difficile per Emanuela, quella con Mariano Catanzaro, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne.

La loro storia sembrava andare a gonfie vele, fin quando Emanuela ha rivelato nel salone di Barbara D’Urso quanto è stato falso e traditore Mariano nei suoi confronti.

Emanuela all’Isola Dei Famosi

Emanuela ha partecipato come naufraga all’edizione dell’Isola Dei Famosi di quest’anno ed ha iniziato il suo percorso il 22 Aprile.

Sin dall’inizio ha stretto un forte legame con Awed, tra i due l’amicizia nel corso delle puntate è cresciuta così tanto fino ad arrivare anche ad un bacio.

Il 14 Maggio termina il percorso sull’Isola per Emanuela al televoto con Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli.

La sua notorietà

Emanuela Tittocchia è conosciuta per essere un’attrice, conduttrice e showgirl italiana.

La sua notorietà è però cresciuta anche grazie al suo apparire protagonista su pagine di cronaca rosa alimentando gossip e scandali.

Oltre che nel mondo della tv, Emanuela è famosa anche nel mondo teatrale. La Tittocchia ha infatti debuttato in Che bella idea! nel 1994 ed in seguito in tanti altri spettacoli teatrali, tra cui: “L’Avaro”, “C’era una volta un re”, “A piedi nudi nel parco”.

Lavoro e carriera

Il trampolino di lancio per la carriera di Emanuela Tittocchia è stato il ruolo di Carmen Rigoni in Centovetrine.

Emanuela ha preso poi parte in varie trasmissioni televisive; per la Rai è stata inviata di Voyager e nel 2007 ha fatto parte del cast della fiction “Un posto al sole”.

Nel 2008 l’attrice ha recitato anche in “Non smettere di sognare” ed ha partecipato al reality “La Talpa”.

La Tittocchia è inoltre opinionista in diversi programmi, tra i quali “Mattino 5” e “Pomeriggio 5”.

I suoi studi

La vita di Emanuela non ha sempre girato attorno al mondo dello spettacolo.

La showgirl infatti, ha ottenuto al Politecnico di Torino una laurea in architettura ma nonostante le sue grandi doti da architetto ha scelto di seguire la sua passione più grande decidendo di frequentare sempre a Torino la Scuola di recitazione.

Emanuela sui social

Emanuela Tittocchia è molto seguita su Instagram.

Il suo profilo conta infatti circa 100 mila followers che amano guardare gli scatti che la ritraggono nella sua quotidianità.