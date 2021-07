Chi è nato oggi 9 luglio: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 9 luglio! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi c’è, per esempio, Tom Hanks, nato in California nel 1956 e vincitore del Premio Oscar al miglior attore protagonista nel 1994 e nel 1995 per Philadelphia e Forrest Gump. Tra i tantissimi altri film in cui ha recitato, dalle commedie romantiche ai thriller, ricordiamo Splash, Bachelor Party, Big, Ragazze vincenti, Salvate il soldato Ryan, Prova a prendermi, The Terminal, Il ponte delle spie, The Post, Insonnia d’amore, C’è posta per te, Apollo 13, Il miglio verde, Cast Away, Era mio padre, Cloud Atlas, La guerra di Charlie Wilson, Captain Phillips, Saving Mr. Banks, Sully, Un amico straordinario e Notizie dal mondo.

Fa il compleanno oggi anche Courtney Love, nata a San Francisco nel 1964, vedova del frontman dei Nirvana Kurt Cobain e lei stessa leader del gruppo rock delle Hole. Con la sua band ha pubblicato quattro album, Pretty on the Inside, Live Through This, Celebrity Skin e Nobody’s Daughter, ma ha anche recitato in tanti film e serie televisive come Sid & Nancy, Basquiat, Larry Flynt, Man on the Moon, Sons of Anarchy, Empire e Revenge.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com