Oscar 2024: tutte le candidature e ‘Io Capitano’ di Garrone in gara per il Film Straniero

La 96ª edizione degli Academy Awards, in programma il 10 marzo 2024, si distingue per la sua varietà di film e talenti in competizione. Tra le opere in lizza, spicca l’italiano “Io Capitano” di Matteo Garrone, candidato nella categoria Miglior Film Straniero, un traguardo significativo per il cinema italiano.

La competizione per il Miglior Film vede una variegata selezione di opere, tra cui “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Barbie” e “Killers of the Flower Moon”. Film come “Oppenheimer” di Christopher Nolan e “Poor Things” di Yorgos Lanthimos emergono come forti contendenti.

Nel campo recitativo, Bradley Cooper (“Maestro”), Colman Domingo (“Rustin”) e Cillian Murphy (“Oppenheimer”) si contendono il premio di Miglior Attore. Tra le attrici, spiccano Annette Bening, Lily Gladstone e Sandra Hüller.

Per la Miglior Regia, la competizione include Justine Triet (“Anatomy of a Fall”) e Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”), riflettendo diversità e innovazione.

Nella categoria Miglior Film Straniero, oltre a “Io Capitano” di Garrone, figurano “Perfect Days” (Giappone), “La società della neve” (Spagna), “The Teacher’s Lounge” (Germania) e “The Zone of Interest” (Regno Unito), rappresentando una vasta gamma culturale.

Tra le sorprese di questa edizione degli Oscar, risalta l’esclusione di Margot Robbie e della regista Greta Gerwig dalle nomination. Nonostante le aspettative elevate, Robbie, nota per le sue performance intensamente emotive e la versatilità, non ha ottenuto una candidatura. Questo sviluppo è particolarmente notevole considerando il suo ruolo di protagonista in film di alto profilo e la sua precedente acclamazione critica.

Analogamente, Greta Gerwig, una figura centrale nel panorama della regia contemporanea, è stata sorprendentemente esclusa dalla lista dei candidati. La Gerwig, celebre per la sua capacità di raccontare storie complesse con sensibilità e profondità, aveva suscitato grandi aspettative per il suo ultimo lavoro, rendendo la sua assenza dagli Oscar un punto di discussione significativo tra critici e appassionati di cinema.

È andata meglio a Ryan Gosling che ha conquistato la nomination come miglior attore protagonista nelle vesti di Ken e ad America Ferrera che porta a casa una nomination come miglior attrice non protagonista, sempre per Barbie.

Queste nomination agli Oscar del 2024 dimostrano l’apprezzamento per un ampio spettro di racconti cinematografici, dall’arte innovativa alle narrazioni tradizionali anche se continuano ad evidenziare il dibattito in corso sulle dinamiche di genere e di riconoscimento nel settore cinematografico.

La presenza di “Io Capitano” tra i candidati riafferma l’importanza e l’influenza del cinema italiano a livello globale e rappresenta un traguardo notevole per i nostri cineasti, sottolineando l’abilità e la creatività dei registi italiani nel panorama cinematografico mondiale.

