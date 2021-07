7 cose che non sapevi su Ariana Grande

Ariana Grande è una popstar molto apprezzata ai giovani adolescenti di tutto il mondo, ma non tutti sanno che prima di diventare un cantante era anche un’ attrice in una sit-com americana Victorious e Sam & Cat interpretando Cat Valentine.

Quali origini ha Ariana Grande

Molti si chiedono il motivo per cui la cantante abbia questo cognome che vedendo sembra tutto tranne che americano. Ariana Grande è nata in Florida a Boca Raton il 26 giugno del 1993, la ragazza ha origine italiane per metà abruzzesi e per metà siciliane.

Adora molto l’Italia, infatti, grazie alla nonna è riuscita a imparare qualche parola in italiano soprattutto le parolacce, ma non solo il suo amore per la lingua fa sì che venga molto spesso in Italia in vacanza soprattutto nelle città come Pisa, Roma e Firenze ed altri luoghi anche per andare a trovare i suoi parenti.

Quali lingue parla Ariana Grande

Ariana sa parlare sicuramente l’americano in quanto è la sua lingua madre ma come abbiamo anticipato anche l’italiano e il giapponese, lingua non molto facile. Per questo grazie ai suoi tour che ha fatto in Giappone è riuscita a impratichirsi con la lingua e non ha avuto nessun tipo di problema nella comunicazione.

Molta gente però, a causa del suo linguaggio molto scurrile, è rimasta molto basita, infatti, Ariana ha confessato durante un intervista:

É vero, sono italiana e impreco un sacco! Non so perché la gente ne resti sconvolta, forse perché per tanti anni ho interpretato la classica brava ragazza.

Chi sono i fidanzati di Ariana Grande

Ariana Grande ha avuto molti ragazzi famosi: Jai Brooks, Big Sean, Mac Miller, Nathan Sykes. Un altro ragazzo è stato Justin Bieber che però non si sa molto dei suoi rapporti con lei si potevano vedere solo delle foto che sembravano molto in confidenza.

Per questo è scoppiata la gelosia di Selena Gomez, la fidanzata di Bieber dell’epoca, però non c’erano prove a sufficienza in quanto i due hanno sempre negato di avere una relazione. Qualche mese dopo la ragazza si è fidanzata con un comico americano Pete Davidson con il quale parlavano addirittura di nozze però tra i due finisce dopo qualche mese.

Dopo questa rottura la ragazza incontra Dalton Gomez con il quale si sposa nel 2021.

Con chi è sposata Ariana Grande

Ariana Grande da maggio 2021 si è sposata in segreto, infatti, è stata un cerimonia per pochi, con Dalton Gomez un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, Dalton è un agente immobiliare i due ragazzi si sono conosciuti proprio mentre Ariana stava comprando casa.

Il loro rapporto diventa sempre più importante quando nel 2020 hanno dovuto fare la quarantena insieme a causa della pandemia facendo così una convivenza che ha fatto consolidare la loro relazione. La loro storia diventa ufficiale quando entrambi appaiono nel video della canzone di Ariana Grande e Justin Bieber facendo anche vedere le loro foto insieme sui profili social.

Quali sono gli interessi di Ariana Grande

Ariana ha molti interessi e passioni, adora guardare i film horror anche se il suo film preferito è una settima da Dio con Jim Carrey, ama molto i cani, infatti, ne possiede 4, inoltre, le piacciono molto i tatuaggi al momento ne possiede 3.

Quanto guadagna Ariana Grande

La ragazza all’inizio della sua carriera, quando ha partecipato alla sit-com Victorious e Sam & Cat ha incassato circa 9 mila dollari sommando anche i suoi successi musicali iniziali ha guadagnato circa 1 milione e mezzo di dollari.

Negli anni il suo successo aumenta riuscendo a prendere con il tour in tutto il mondo che ha effettuato in 7 mesi circa 71 milioni di dollari ma il suo massimo è stato il terzo tour della cantante lo Sweetener World Tour dove ha incassato 243 milioni di dollari.

Quali sono i social di Ariana Grande

La Grande è stata una delle prime popstar che ha cominciato ad parlare con i suoi fans attraverso i social, al momento la ragazza possiede 253 milioni di followers su Instagram, 83 milioni su Twitter e 44 milioni su Facebook.

Photo credits : Instagram