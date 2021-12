Chi è Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola Pisu

Patrizia Mirigliani è già nota al pubblico per essere la mamma di Nicola Pisu, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ma anche per esser la patron di Miss Italia.

Patrizia ha in buona parte rivoluzionato il concorso di Miss Italia, ecco cosa ha fatto:

Ha dato la possibilità di partecipare al concorso anche alle taglie 44 e 46.

Ha abolito il bikini mettendo a favore il costume intero.

Scopriamo meglio chi è Patrizia Mirigliani..

Chi è Patrizia Mirigliani

Patrizia Mirigliani (all’anagrafe Eugenia Patrizia Mirigliani) è nata a Trento nel 1951.

Patrizia ha da sempre affiancato suo padre nell’organizzazione del concorso di Miss Italia ed è stata poi in grado di innovarlo rendendolo più valorizzante per la figura della donna.

Patrizia è inoltre già nota per essere la mamma di Nicola Pisu, ex tossicodipendente verso il quale in passato ha dovuto anche esporre una denuncia a fin di bene, per poterlo salvare da quella brutta dipendenza.

Dopo la denuncia, mio figlio aveva pensato inizialmente ad una grande cattiveria da parte mia ma oggi mi ringrazia, dicendomi che gli ho dato modo di pensare. La bella notizia è che Nicola ha raggiunto una bella consapevolezza, che quelle maledette sostanze tolgono la coscienza.

Nonostante la sua “piccola” notorietà Patrizia è una donna che preferisce vivere in riservatezza, lontana dal mondo dello spettacolo. Proprio per questo non sappiamo molto sulla sua vita privata, ma sappiamo che in passato si è sposata con Antonello Pisu, ma il loro matrimonio è poi giunto al termine.

Antonello Pisu, padre di Nicola è lontano dal mondo dello spettacolo e di lui non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che Antonello è un imprenditore e vive in Trentino con la sua famiglia. Il suo rapporto con il figlio Nicola sembra aver incontrato delle difficoltà a causa dell’ex tossicodipendenza di Nicola stesso.

Altre curiosità su Patrizia Mirigliani?

In passato ha sconfitto un tumore al seno.

In passato durante le serate di Miss Italia ha deciso di non presentarsi più in bikini per proteggere e tutelare la bellezza del suo corpo.

In passato ha ideato la tv sul sito web del concorso di Miss Italia (Miss Italia Channel).

Patrizia al Grande Fratello Vip

Patrizia Mirigliani, si è fatta conoscere ancor di più dal pubblico con il suo recente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma non come concorrente.

Patrizia è infatti entrata nella casa per salutare suo figlio Nicola Pisu e per raccontare un po’ più a fondo la loro difficile storia.

La grande donna si è sentita in dovere di difendere il figlio anche nella casa del Grande Fratello Vip tanto da avere avuto un piccolo batti becco con Miriana Trevisan.

Miriana è la ragazza alla quale Nicola si è molto avvicinato ma sembra avere un ragazzo fuori che la aspetta all’estero. Per questo Patrizia si è sentita in dovere di schierarsi dalla parte del figlio dicendogli di stare attento a non farsi prendere in giro