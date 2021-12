Chi è Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi

Ultimamente Guendalina ha parlato molto della sua storia d’amore dopo la sua ultima separazione dal marito Umberto D’Aponte, e proprio grazie all’appoggio del suo nuovo compagno ha deciso di restare un po’ più distante dai riflettori.

Ma scopriamo meglio chi è Federico Perna, il nuovo compagno di Guendalina Tavassi.

Federico Perna è un giovane (35 anni) imprenditore di Roma, gestore insieme ad un suo socio, di un locale di sushi e cibo esotico nei pressi di Ponte Milvio. Guendalina sappiamo quanto adora ordinare cibo da asporto e take away, probabilmente i due si saranno conosciuti proprio grazie al ristorante in gestione di Federico.

Tra i due sembra esser nato davvero un grande amore.

Federico è molto felice di essere al fianco di Guendalina e pensa davvero che la sua compagna meriti finalmente un pò di felicità.

Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non puó sapere, sia per i trascorsi,sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e va rispettata per questo. Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia.

La relazione tra i due sembra esser uscita allo scoperto con qualche scatto pubblicato sulle Instagram Stories e le critiche non hanno tardato ad arrivare.

Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita.

Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene, tornerà presto dai suoi bambini, come è giusto che sia. Ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare. Detto ciò vi mando un bacio e vi ricordo che Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi. Merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!