Chi è Ricky Serpella, il marito di Paola Turani

La splendida influencer e modella Paola Turani ha da poco messo al mondo uno splendido bambino, nato dall’amore con il marito Riccardo Serpellini.

Ma il suo nome è Ricky Serpella o Riccardo Serpellini? “Ricky” è semplicemente il soprannome che gli ha dato la sorella alla quale è molto legato e “Serpella” è il modo in cui lo chiamano i suoi amici. Ma scopriamo di più su di lui.

Chi è Ricky Serpella

Riccardo Serpellini è un imprenditore nato a Bergamo così come sua moglie Paola, il 29 Agosto 1973. Riccardo ha una forte passione lo sport e per gli animali ed una passione che lo accomuna con la splendida influencer è quella per la pittura.

Ricky è una persona abbastanza riservata, infatti sulla sua vita privata non sappiamo molto ma conosciamo quanto basta le sue passioni.

Una delle sue grandi passioni è quella per lo sport, Riccardo infatti, nel suo tempo libero ama praticare il trekking in montagna o fare lunghe passeggiate in bicicletta.

Sul suo lavoro invece non si sa molto, se non che è un imprenditore e che lavora nel ramo della pubblicità e del marketing.

Altre curiosità su Ricky?

Ama tra tutti gli animali, in particolar modo i cani.

Il suo profilo Instagram è molto attivo.

Ama viaggiare con la moglie.

Ama andare sulla neve.

E’ stato compagno di scuola di Tomaso Trussardi e suo testimone di nozze

Chi è Paola Turani

Paola, è diventata una delle influencer più seguite in Italia grazie ai suoi scatti pubblicati sui suoi profili social. Ad oggi il suo profilo Instagram conta ben 2 milioni di followers.

Il sogno di Paola è sempre stato quello di diventare una veterinaria, fin quando però viene notata da due francesi appartenenti al mondo della moda e diventa subito volto di un’agenzia di moda francese.

Ha avuto lì inizio la sua carriera da modella iniziando a sfilare per brand come Calvin Klein, Versace, Dior e molti altri. Paola ha inoltre partecipato a Miss Italia dove è arrivata in finale.

Ricky e Paola

Riccardo e Paola dopo un fidanzamento di ben otto lunghi anni hanno deciso di volare a nozze nel 2019. In una delle recenti interviste la coppia ha confessato che tra i due non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma che nel tempo hanno saputo apprezzare pregi e difetti l’uno dell’altro. Quello che sappiamo con certezza però è che a farli incontrare per la prima volta è stata la passione di entrambi per la pittura.

Ci conosciamo da quando avevo 18 anni. ma non è scoccata subito la scintilla. Qualche anno mi ha chiesto di tappezzare le pareti di casa sua, fresca di ristrutturazione

Il loro amore è poi cresciuto così tanto nel tempo che l’8 Ottobre 2021 è nato il piccolo Enea Francesco Serpellini, uno splendido bambino, frutto dell’amore tra Riccardo e Paola.