Chi è nato oggi 30 settembre: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 30 settembre? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Monica Bellucci che, come tutti probabilmente sanno, è un’attrice e modella umbra nata a Città di Castello nel 1964. Nella sua carriera di mannequin ha lavorato per le più importanti griffe mondiali, mentre come attrice ha fatto il suo esordio sulle scene nel 1991 con il film La Riffa e da allora non ha più smesso, recitando in oltre 50 pellicole. Tra queste è d’obbligo ricordare Matrix Reloaded, Matrix Revolution, Manuale d’amore, Shoot ‘Em Up, La vita segreta della signora Lee, Baaria e Ricordati di me, per la quale ha ricevuto la nomination come miglior attrice non protagonista al David di Donatello 2003. Monica Bellucci è stata sposata per quattordici anni con l’attore francese Vincent Cassel e dal matrimonio sono nate Deva nel 2004 e Leonie nel 2010. La coppia si è separata nel 2013.

Monica Bellucci alla cerimonia di chiusura del Marrakech International Film Festival. Photo credits: ENT / SplashNews.com

Compleanno da ricordare anche quello dello chef emiliano Massimo Bottura, nato a Modena nel 1962. Bottura è proprietario dell’Osteria Francescana, ristorante da 3 stelle Michelin e inserito nel 2016 e nel 2018 nella famosa classifica stilata dal periodico britannico Restaurant The World’s 50 Best Restaurants. Il cuoco ha anche scritto cinque libri, tutti incentrati ovviamente sul mondo del food: Aceto balsamico nel 2005, PRO. Attraverso tradizione e innovazione e Parmigiano Reggiano nel 2006, Vieni in Italia con me nel 2014 e Il pane è oro. Ingredienti ordinari per piatti straordinari nel 2017.

Compie gli anni oggi anche l’attrice francese Marion Cotillard, nata a Parigi nel 1975. Nel suo paese d’origine è diventata famosa partecipando alla trilogia di Taxxi, mentre la fama internazionale è arrivata grazie alla collaborazione con registi importanti come Tim Burton, Ridley Scott, Christopher Nolan e Woody Allen. Nel 2007 ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista interpretando Edith Piaf nel film La vie en rose e ha ricevuto una seconda nomination nel 2015 per Due giorni, una notte dei registi Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Cover photo designed by Freepik