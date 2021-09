Chi è nato oggi 29 settembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta il 29 settembre. Tra i tanti festeggiati di oggi, non possiamo non citare la showgirl romana Loretta Goggi. Nata nel 1950, dal padre eredita la passione per il canto e, proprio come cantante, esordisca giovanissima quando a 9 anni vince, in coppia con Nilla Pizzi, il concorso radiofonico Il disco magico. Da qui inizia la sua lunga carriera che, oltre che come cantante, la vedrà vestire i panni di attrice, soprattutto in teatro e in televisione, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice, prestando la voce al canarino Titti dei cartoni Warner Bros.

Auguri anche a Raffaele Riefoli, in arte Raf. Nato a Margherita di Savoia nel 1959, si trasferisce da adolescente a Londra dove fonda un gruppo pop/punk insieme al futuro chitarrista dei Litfiba Ghigo Renzulli. La svolta nella sua carriera avviene quando incontra il produttore discografico Giancarlo Bigazzi e dà vita, nel 1983, a Self Control, album in lingua inglese che si rivela un successo. Nel 1988 partecipa anche a Sanremo con Inevitabile follia e torna ancora sul palco del teatro Ariston l’anno dopo, presentando Cosa resterà degli anni ’80, brano inserito nello stesso album di Ti pretendo, canzone che vincerà il Festivalbar nel 1989. A Sanremo tornerà ancora due volte presentando Oggi un Dio non ho nel 1991 e Come una favola nel 2015.

Fra i nati oggi anche Michelangelo Antonioni, considerato uno dei cineasti più importanti della storia del cinema, nato a Ferrara nel 1912 e morto a Roma il 30 luglio 2007. Tra i film che più hanno segnato la sua carriera Cronaca di un amore, L’avventura, La notte, L’eclisse, Il deserto rosso, Blow-Up, Zabriskie Point, Professione: reporter, Identificazione di una donna, Il grido e Le amiche.

Tanti auguri vanno oggi anche a Zachary Levi, nato in Louisiana nel 1980 e interprete di Kipp Steadman in Perfetti… ma non troppo, Chuck Bartowski in Chuck e Shazam nell’omonimo film appartenente al DC Extended Universe.

