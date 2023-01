Chi è nato oggi 29 gennaio: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 29 gennaio? Tra i nati oggi troviamo Oprah Winfrey, nata in Mississippi nel 1954 e probabilmente una delle donne più potenti al mondo, soprannominata la “regina di tutti i media” e considerata l’individuo afro-americano più ricco del XXI secolo. Diventata famosissima grazie al suo talk The Oprah Winfrey Show, andato in onda dal 1986 al 2011, è anche una brava attrice candidata due volte al Premio Oscar per le sue interpretazioni ne Il colore viola e Selma – La strada per la libertà. Decisamente niente male per una bambina nata poverissima!

Festeggia il compleanno oggi anche Costantino Della Gherardesca, conduttore televisivo nato a Roma nel 1977. Discendente per parte di madre dall’antica nobiltà toscana, uno dei suoi avi è il conte Ugolino cantato da Dante nella Commedia, dopo una giovinezza non particolarmente serena è diventato famoso come opinionista in alcuni dei programmi condotti da Piero Chiambretti. Queste esperienze gli aprono le porte del reality show Pechino Express prima come concorrente e poi come conduttore. Recentemente ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Sara Di Vaira classificandosi al quarto posto.

Fra i nati oggi anche l’attore Tom Selleck, nato a Detroit nel 1945 e diventato famoso negli anni Ottanta grazie al telefilm Magnum, P.I. in cui interpretava un detective privato che vive alle Hawaii. Tra gli altri suoi successi vanno annoverati i film Tre scapoli e un bebè, Carabina Quigley e In&Out e la serie televisiva poliziesca Blue Blood.

Festeggia oggi anche Heather Graham, nata a Milwaukee nel 1970 e interprete di film come Licenza di guida, Drugstore Cowboy, 6 gradi di separazione, Swingers, Boogie Nights – L’altra Hollywood, Bowfinger, Austin Powers – La spia che ci provava, Dimmi che non è vero, La vera storia di Jack lo squartatore – From Hell, Mary, Una notte da leoni, Una notte da leoni 3, A qualsiasi prezzo e Horns e serie televisive come Twin Peaks, Scrubs e Californication.

