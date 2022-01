Chi è nato oggi 28 gennaio: i compleanni glamour

I personaggi veramente famosi nati oggi 28 gennaio non sono moltissimi, ma iniziamo subito facendo gli auguri di buon compleanno all’attore statunitense Elijah Wood, nato in Iowa nel 1981. Se la maggior parte di noi sicuramente lo ricorda per aver interpretato Frodo Baggins nella Trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson, in pochi probabilmente sapranno che è stato un attore bambino di un certo successo apparendo in film come Il grande volo, che gli fa vincere lo Young Artist Award, Amore per sempre, L’innocenza del diavolo, per il quale riceve il Saturn Award, Genitori cercasi, The War e Flipper. Da adulto, invece, oltre che nei film tratti dal capolavo di Tolkien, è apparso in Deep Impact, Hooligans, Ogni cosa è illuminata, Sin City e Oxford Murders – Teorema di un delitto.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche il cantante Mario Biondi, nome d’arte di Mario Ranno, nato a Catania nel 1971 e diventato famoso nel 2006 grazie al suo primo album, Handful of Soul, due volte disco di platino. Negli anni successivi ha partecipato al Festival di Sanremo sia in gara, con la canzone Amami per sempre, che come ospite e ha inciso i brani Everybody Wants to be a Cat (Tutti quanti voglion fare jazz) e Thomas O’Malley (Romeo er mejo der Colosseo) per il remake del classico Disney Gli Aristogatti.

Compiono gli anni oggi anche Tom Hopper, nato in Inghilterra nel 1985 e interprete dei personaggi di Sir Percival in Merlin, Billy Bones in Black Sails, Dickon Tarly ne Il Trono di Spade e Luther Hargreeves in The Umbrella Academy, e Alan Alda, anche lui attore, nato a New York nel 1936 e apparso in tantissimi film e serie televisive come Lo stesso giorno, il prossimo anno, Le quattro stagioni, Crimini e misfatti, Amori e disastri, Il ponte delle spie, Storia di un matrimonio, The Aviator, M*A*S*H, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e 30 Rock.

