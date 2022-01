Chi è nato oggi 30 gennaio: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i personaggi famosi nati il 30 gennaio. Compie oggi gli anni Christian Bale, attore famoso non soltanto per le sue interpretazioni ma anche per la sua versatilità. Nato in Galles nel 1974, ha vinto un Premio Oscar nel 2011 per The Fighter, film che gli ha fatto conquistare il suo primo Golden Globe, seguito da un altro nel 2019 come non protagonista per Vice – L’uomo nell’ombra. Dopo essere diventato famoso a 13 anni interpretando il ruolo principale in L’impero del sole di Steven Spielberg, ha poi recitato in moltissime altre pellicole tra cui ricordiamo American Psycho, The Prestige, la trilogia del cavaliere oscuro, American Hustle – L’apparenza inganna, Exodus – Dei e re, L’uomo senza sonno, L’alba della libertà e La grande scommessa.

Fra i nati oggi anche Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, ovvero l’attuale re di Spagna Filippo VI, nato a Madrid nel 1968 e salito al trono nel 2014 dopo l’abdicazione del padre Juan Carlos. Sposato con la giornalista asturiana Letizia Ortiz, ha due figlie, l’erede al trono Leonor e Sofia.

Tanti auguri anche a Phil Collins, cantautore britannico nato nel 1951. Dopo aver iniziato la carriera musicale nel 1970 come batterista dei Genesis, diventa il cantante della band nel 1975 in seguito all’abbandono di Peter Gabriel. Negli anni Ottanta si dedica all’attività di solista producendo album di successo come Face Value, No Jacket Required e …But Seriously. Tra le sue canzoni più di successo vanno ricordate almeno In the Air Tonight, Against All Odds (Take a Look at Me Now), One More Night, Sussudio e Another Day in Paradise.

Spegne le candeline il 30 gennaio Olivia Colman, attrice inglese nata nel 1974. Molto presente in televisione, per questa sua attività ha vinto tre BAFTA Television Awards, uno dei quali per Broadchurch, uno Screen Actors Guild Award e due Golden Globe per la miniserie The Night Manager e per l’interpretazione della regina Elisabetta II nella terza e nella quarta stagione della serie Netflix The Crown. Il ruolo della regina Anna di Gran Bretagna ricoperto nel film La favorita le ha fatto conquistare nel 2018 un Premio Oscar, una Coppa Volpi, un Golden Globe e un BAFTA.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Gene Hackman, nato in California nel 1930 e vincitore di due Oscar, quattro Golden Globe e un Orso d’argento, oltre a moltissimi altri premi minori. Tra i suoi film più notevoli Senza via di scampo, La giuria, Potere assoluto, Il braccio violento della legge, Gli spietati, Mississippi Burning, Lo spaventapasseri, Superman, Frankenstein Junior, I Tenenbaum e Due candidati per una poltrona, la sua ultima interpretazione prima di annunciare il ritiro dalle scene nel 2008. Nel 2011 gli è stata dedicata l’asteroide 55397 Hackman.

Buon compleanno anche a un’altra grande attrice, Vanessa Redgrave, nata a Londra nel 1937 e vincitrice, oltre a molti premi minori, di un Premio Oscar, due Golden Globe, un BAFTA, uno Screen Actors Guild Award, due Emmy, due Prix a Cannes e una Coppa Volpi a Venezia per l’attività cinematografica e un Tony Award e un Olivier Award per il teatro. Tra i suoi film da ricordare troviamo sicuramente Giulia, Morgan matto da legare, Isadora, Maria Stuarda, regina di Scozia, I bostoniani e Casa Howard.

