50 aforismi romani, le frasi più divertenti

Pungente e ironico. Disincantato, spesso amaro ma altrettanto spesso inaspettatamente romantico e sentimentale. Il dialetto romano è quasi una summa di tutte di tutte le caratteristiche che abitualmente vengono attribuite agli abitanti della Città Eterna.

Per questo motivo gli aforismi romani sono particolarmente interessanti, perché in poche parole riescono a riassumere umori e sentimenti. Eccone alcuni tra i più simpatici, divertenti o malinconici.

Aforismi romani per compleanno

Gli aforismi romani sono i più adatti se vuoi fare auguri di buon compleanno senza cadere nella malinconia ma, anzi, regalando una risata.

Te accorgi che stai invecchià quando i corpi da strega inizieno a superà quelli de furmine.

Amore, pe’ er compleanno me basta solo er penziero, però se me compri n’anello de Swarovski apprezzo ‘o stesso!

Io nun invecchio. Divento vintage.

Aforismi romani sulla mamma

La mamma è sempre la mamma, anche a Roma. Se vuoi celebrare la donna più importante della tua vita, perché non farlo con qualche frase in vernacolo romano?

‘E mamme so’ tutte belle, ma ‘a mia è ‘no spettacolo!

Si tu madre non sa usà Whattsapp nun ride, pensa che lei t’ha dovuto insegnà come se usa ‘a forchetta.

Quanno me dicono “fidate”, me viè sempre in mente mi madre quanno me diceva “viè qua che nun te faccio gnente”.

Aforismi romani per il buongiorno

Secondo il luogo comune i romani sono pigri e indolenti. È solo un pregiudizio, è vero. Ma spesso gli aforismi più simpatici nascono proprio sfruttando le debolezze, vere o presunte che siano!

A me già solo a sentì che il leone e ‘a gazzella ‘a mattina corrono me viè l’ansia.

‘A vita comincia dopo er caffè.

Nella vita nun poi avè tutto, o te sveji presto o sei simpatico.

E poi boh, te arzi ma nun te sveij.

‘A mattina nun è bello ciò che è bello, è bello ciò che tace!

Aforismi romani sull’amicizia

Gli amici sono preziosi a tutte le latitudini e, per questo motivo, le frasi celebri sugli amici si trovano in tutte le lingue e in qualsiasi dialetto. Non potevano ovviamente mancare gli aforismi romani sull’amicizia!

Gli amici sono importanti ovunque, anche a Roma! Celebrali facendoli sorridere con il dialetto romano! Photo created by javi_indy – www.freepik.com

Nun ho paura der nemico che m’attacca, ma der farso amico che m’abbraccia.

I veri amici nun aspettano che te succeda quarcosa de brutto pe statte vicino.

Cattivi se diventa dopo esse stati troppo boni co ‘a gente sbajata.

Esse felici vuol dì anche circondasse delle persone giuste.

So tutti amici quanno se magna, pochi quanno c’è da sparecchià.

Chi te fa sorride te sarva ‘a vita senza sapello.

‘N soriso pò cambiatte ‘a vita.

Aforismi romani sul cibo

In Italia si mangia bene dappertutto, è vero. Ma a volte si ha come l’impressione che a Roma il cibo sia più importante che altrove. E quale modo migliore di gustare una bella carbonara se non quello di abbinarci un aforisma romano a tema?

Gli occhi sò ‘o specchio dell’anima, ‘a pancia è ‘o specchio de quello che ho magnato ieri.

Nun famme l’occhi dorci, sto a dieta!

In palestra me riconosci subito, sò quello seduto ar tavolino der bar!

L’unico modo pe’ dimagrì cor té verde è salì su ‘e montagne cinesi e raccojelo.

‘E mie farfalle no stomaco sò ar ragù.

‘A mia dieta è salutare. Allora te saluto, ciao.

Fidasse è bene. Magnà è mejo.

Va dove te porta er core… Ar frigo?

Aforismi romani sull’amore

Lo dicevamo prima, spesso dietro il cinismo Roma nasconde un animo inaspettatamente romantico. Sorprendi il tuo lui o la tua lei con questi aforismi sull’amore in dialetto romano!

C’ho ‘n sacco de cose da ditte, ma se te bacio faccio prima.

Abbracciateve finché sete in tempo!

Me disse “Chi ama torna”. Je risposi: “No, chi se pente torna. Chi ama resta”.

L’amore è… baciasse dopo avè magnato bruschette cor pomodoro, origano e ajo.

L’amore è cieco. Infatti a me nun me trova.

Te desidero come n’piatto de matriciana de ritorno da n’viaggio dall’estero.

Falla svejà co n’soriso.

Se c’hai er potere de rende felice ‘na persona, fallo. Perché er monno c’ha bisogno de cose come queste.

Er punto è, che er soriso che m’hai tirato fori te, nun sapevo manco de aveccelo.

Aforismi romani sul caldo

Soffri il caldo ma non hai intenzione di permettere all’afa di farti perdere il tuo buon umore? Ecco alcuni aforismi romani sul caldo: non ti rinfrescheranno ma sicuramente ti regaleranno un sorriso!

De sto periodo sta tranquillo che se te vesti leggero fa freddo e se te copri mori de caldo.

Affronto l’estate ‘n aperitivo dopo l’artro.

‘A voi sapè a novità? Pare che tra nun molto ‘a gente se lamenterà perché er caldo è finito.

Aforismi romani sulle donne

Qualcuno potrebbe trovarli un po’ stereotipati, ma se hai a che fare con gente ben dotata di ironia questi aforismi romani sulle donne vi faranno sorridere!

E donne se conquistano co ‘a verità. I fiori lasciateli nei campi.

A donna nun dimentica. Controlla se to ricordi.

‘E donne ‘n grado de cambià li uomini esistono. Se chiameno badanti.

C’è bisogno da mappa der tesoro pè trovà quarcosa nà borsa de ‘na donna.

‘E donne sò fatte pe’ er 75% de scarpe.

Aforismi romani sulla vita

L’approccio degli aforismi romani sulla vita è decisamente disincantato e forse un po’ cinico. Se questa visione del mondo corrisponde anche alla tua, ecco qualche frase pungente per rendere chiaro a tutti qual è la tua filosofia.

Na vita bisogna esse ‘mpò egoisti. Se nun ce pensi te a te stesso, nun ce pensa nessuno.

I treni che cambiano ‘a vita esistono. Ma nun se aspettano, se guidano.

Te in ogni caso mettice er core che poi ar resto ce pensa ‘a vita.

‘A vita nun è aspettà che passi ‘a tempesta ma imparà a ballà sotto ‘a pioggia.

Quanno te sembra che ‘a vita te sta annà bene, c’hai ragione. Sembra.

Quanno l’apparenza inganna, la realtà stupisce.

‘E bugie peggiori sò quelle che raccontamo a noi stessi.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com