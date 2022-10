Chi è nato oggi 23 ottobre: i compleanni glamour

Si chiama Emilia Isolbel Euphemia Rose Clarke ed è nata a Londra nel 1986: insomma, la prima vip che festeggiamo tra i nati del 23 ottobre è la britannica Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de Il trono di spade. Grazie al ruolo della Madre dei draghi ha ottenuto 4 nomination agli Emmy Awards e ha vinto lo Scream Award nel 2011. Oltre al ruolo che l’ha resa famosa, ha recitato anche in teatro e al cinema in film come Terminator Genesys, Io prima di te e Solo: A Star Wars Story. Qualche anno fa ha raccontato di essere stata colpita da un aneurisma celebrale poco prima della fine delle riprese della prima stagione della serie HBO. Il problema si è ripresentato mentre era impegnata nel musical Colazione da Tiffany, ma fortunatamente entrambe le volte si è ristabilita completamente.

Emilia Clarke alla première newyorchese de Il Trono di Spade. Picture by: Nancy Rivera / SplashNews.com

Tra i nati oggi anche l’attore canadese Ryan Reynolds nato a Vancouver nel 1976. La sua carriera cinematografica è iniziata nel 2002 e, pur essendo andata avanti tra alti e bassi, non gli ha impedito di essere inserito al primo posto nella classifica degli uomini più sexy del mondo stilata dal settimanale People. Nel 2016 la sua popolarità cresce enormemente grazie al ruolo del supereroe Deadpool del film omonimo. Reynolds, dopo una lunga relazione con la cantautrice Alanis Morissette, ha sposato prima Scarlett Johansson e poi Blake Lively. Da quest’ultimo matrimonio sono nati James, Inez e Betty.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Amandla Stenberg, nata a Los Angeles nel 1993, nota soprattutto per aver interpretato Rue in Hunger Games ma presente anche in film come Colombiana, Noi siamo tutto, Darkest Minds, Il coraggio della verità – The Hate U Give e Where Hands Touch e in serie e miniserie televisive come Sleepy Hollow e The Eddy.

Cover photo by Nancy Rivera/SplashNews.com