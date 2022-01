Chi è nato oggi 23 gennaio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 23 gennaio è d’obbligo ricordare Carolina di Monaco o, per meglio dire, Carolina Luisa Margherita Grimaldi, principessa di Hannover, figlia primogenita del principe Ranieri e di Grace Kelly, nata a Monaco nel 1957. Laureata in filosofia alla Sorbona, negli anni della giovinezza è una delle regine dei rotocalchi, soprattutto perché nel 1978 decide di sposare il banchiere parigino Philippe Junot, playboy molto più anziano di lei. Il matrimonio dura poco e verrà poi annullato dalla Sacra Rota nel 1992, ma intanto Carolina si è innamorata e ha sposato con rito civile Stefano Casiraghi, erede di una ricca famiglia lombarda, che le darà tre figli, Andrea, Charlotte e Pierre, prima di morire tragicamente in un incidente nautico nell’ottobre del 1990. Il 23 gennaio 1999 Carolina di Monaco si è sposata per la terza volta con Ernst di Hannover, padre della quarta figlia di Carolina, Alexandra.

Avrebbe ricevuto tanti auguri di un felice compleanno anche Jeanne Moreau, attrice francese nata a Parigi nel 1923 e sempre nella capitale francese morta il 31 luglio 2017. Diventata celeberrima fin dagli esordi, nella sua carriera ha recitato in oltre centotrenta pellicole e ha lavorato con alcuni dei registi più importanti come Luis Buñuel, Orson Welles, Michelangelo Antonioni, François Truffaut, Louis Malle, Wim Wenders ed Elia Kazan. Tra i suoi film vale la pena ricordare almeno Ascensore per il patibolo, I 400 colpi, La notte, Jules e Jim, Falstaff e Al di là delle nuvole.

Tra i nati oggi ricordiamo anche un altro attore, stavolta olandese, nato nel 1944 e morto il 19 luglio 2019: Rutger Hauer. Tra i tanti film in cui ha recitato sono da ricordare Fiore di carne, Blade Runner, Ladyhawke, La leggenda del santo bevitore, Confessioni di una mente pericolosa, Sin City e Batman Begins. Oltre che attore, Hauer è stato anche attivista, battendosi sia per cause ambientali che sociali come la lotta contro l’AIDS, istituendo anche una fondazione per promuovere la ricerca e aiutare i malati in tutto il mondo.

Spegne le candeline oggi, infine, anche la supermodella Doutzen Kroes, nata anche lei nei Paesi Bassi nel 1985. Diventata Angelo di Victoria’s Secret nel 2008, oltre che per il celebre brand di lingerie Kroes ha sfilato e ha posato per le campagne delle maison più importanti, impegnandosi però anche nella lotta ambientalista, soprattutto nella preservazione degli elefanti africani.

