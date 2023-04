Chi è nato oggi 23 aprile: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 23 aprile è d’obbligo ricordare Jelena Noura “Gigi” Hadid, nata a Los Angeles nel 1995, top model figlia e sorella di top model: sia la mamma Yolanda Foster che la sorella Bella e il fratello Anwar sono celebri nel mondo della moda. Esordiente sulle passerelle nel 2012, oggi è probabilmente una delle supermodelle più note. Dal 2015 ha una relazione con il cantante inglese Zayn Malik e da lui ha avuto, il 20 settembre del 2020, la figlia Khai.

Photo credits Richie Buxo/SilverHub/Soevermedia

Tanti auguri di un felice compleanno anche all’attrice Milena Vukotic, nata a Roma nel 1935, vincitrice di un Nastro d’argento per Amici miei e tre volte candidata al David di Donatello con Amici miei – Atto IIº, Fantozzi alla riscossa e La sedia della felicità. Tra le sue altre interpretazioni celebri citiamo quelle nei film Gran bollito e Il fascino discreto della borghesia, oltre che nella fiction Un medico in famiglia.

Tanti auguri anche a Dev Patel, nato a Londra nel 1990 e inteprete di film come The Millionaire, Marigold Hotel, Humandroid, Ritorno al Marigold Hotel e Lion – La strada verso casa e della serie tv Skins in cui ha intepretato Anwar Kharral durante la prima e la seconda stagione.

Fa il compleanno oggi Kal Penn, nato nel New Jersey nel 1977, attore in tante serie televisive come Dr. House – Medical Division, Designated Survivor e How I Met Your Mother e film come Il destino nel nome e Harold & Kumar – Un Natale da ricordare, ma anche Associate Director nell’Office of Public Engagement della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama.

Tra i personaggi famosi nati oggi 23 aprile c’è John Hannah, nato in Scozia nel 1962 e che sicuramente ricorderete di aver visto in Quattro matrimoni e un funerale, Sliding Doors, La mummia, La mummia – Il ritorno, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, Rebus, Spartacus, Atlantis, Agents of S.H.I.E.L.D., Overboard e Trust Me.

Cover photo courtesy Coperni press office