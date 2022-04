Chi è nato oggi 22 aprile: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 22 aprile. Iniziamo da Jack Nicholson, nato in New Jersey nel 1937 e uno dei tre attori, gli altri sono Daniel Day-Lewis e Walter Brennan, ad aver vinto per tre volte il Premio Oscar: due come miglior protagonista per Qualcuno volò sul nido del cuculo e Qualcosa è cambiato e uno per il suo ruolo di supporto in Voglia di tenerezza. Tra i tanti altri film in cui ha recitato menzioniamo Easy Rider, Cinque pezzi facili, L’ultima corvé, Chinatown, Professione: reporter, Reds, Shining, Batman, The Departed, Codice d’onore, La promessa e A proposito di Schmidt.

È nata oggi a Roma nel 1977 Ambra Angiolini, diventata famosa con Non è la Rai nella stagione 1992/1993 e in seguito conduttrice di programmi come Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996. Con la sua prima vera esperienza cinematografica in Saturno contro di Ferzan Özpetek ha vinto i più importanti premi cinematografici italiani: il David di Donatello, il Nastro d’argento, il Globo d’oro e il Ciak d’oro.

Tanti auguri anche allo stilista giapponese Issey Miyake, nato a Hiroshima nel 1938, sopravvissuto al bombardamento atomico cui fu sottoposta la sua città natale nel 1945 e noto, oltre che per i profumi che portano il suo nome, per il suo design che mette al centro la ricerca tecnologica.

Tra chi spegne le candeline oggi vale la pena ricordare anche Anna Falchi, che in realtà si chiama Anna Kristiina Palomäki, nata a Tampere, in Finlandia, nel 1972 e considerata un sex symbol tra gli anni Novanta e i Duemila quando, tra cinema e televisione, recitò per esempio in Dellamorte Dellamore, Desideria e l’anello del drago e La principessa e il povero, oltre a partecipare a programmi come Domenica in.

