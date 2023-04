Chi è nato oggi 24 aprile: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di buon compleanno oggi 24 aprile? Iniziamo da Jean-Paul Gaultier, stilista francese nato nel 1952 e a lungo considerato l’enfant terrible della moda francese. La sua fama al di fuori delle passerelle è dovuta anche alla sua collaborazione con Madonna per cui, negli anni Novanta, disegnò i costumi per il Blonde Ambition Tour, come il celebre reggiseno a cono sfoggiato dalla pop star sul palco, ma anche il body nero indossato nel video di Vogue.

Tra i nati oggi anche la giornalista palestinese Rula Jebreal, nata ad Haifa nel 1973 e diventata famosa nel nostro Paese grazie a Michele Santoro che, insieme a Beatrice Borromeo, la volle con sé nel 2006 ad Annozero e per la co-conduzione accanto ad Amadeus della prima serata del Festival di Sanremo 2020.

Cento di questi giorni a Shirley MacLaine, nata in Virginia nel 1934, sorella maggiore di Warren Beatty e vincitrice di un Premio Oscar, quattro Golden Globe, due BAFTA, un Emmy, due Coppe Volpi e due Orsi d’Argento. Tra i suoi film più celebri Qualcuno verrà, L’appartamento, Irma la dolce, Due vite, una svolta, Voglia di tenerezza, Tutte le ragazze lo sanno, Desperate Characters e Madame Sousatzka.

Tanti auguri anche a Stefania Rocca, nata a Torino nel 1972 e interprete di film sia per il cinema che per la televisione tra i quali ricordiamo Casomai, La bestia nel cuore, Viol@, La vita come viene, Rosa e Cornelia, Edda Ciano e il comunista e Nirvana.

Non ha bisogno di presentazioni Barbra Streisand, nata a New York nel 1942 e considerata, con 145 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, tra i migliori e più prolifici artisti musicali di tutti i tempi, oltre che vincitrice di due Premi Oscar e undici Golden Globe. Tra i film che l’hanno vista protagonista ci piace ricordare almeno Funny Girl, Il gufo e la gattina, Come eravamo e È nata una stella.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Jasmine Trinca, nata a Roma nel 1982 e vincitrice di 2 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’oro, il Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard a Cannes. Tra le sue interpretazioni più famose La stanza del figlio, La meglio gioventù, Il caimano, Un giorno devi andare, Miele, Nessuno si salva da solo, Fortunata, Sulla mia pelle, La dea fortuna e Croce e delizia.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com