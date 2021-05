Chi è nato oggi 22 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 22 maggio? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Naomi Campbell, nata a Londra nel 1970 è stata, in un certo senso, trait d’union tra le top model degli anni Ottanta e le supermodelle del decennio successivo. Scoperta giovanissima da Azzedine Alaïa, oltre ad aver sfilato per le maggiori maison e posato per i più grandi fotografi, la Venere Nera è stata la prima donna di colore ad apparire sull’edizione francese di Vogue e, poco tempo dopo, su quella di Time.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 22 maggio Ginnifer Goodwin, nata a Memphis nel 1978 e famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di Mary Margaret Blanchard/Biancaneve nella serie televisiva C’era una volta. Oltre che nel telefilm fantasy, l’attrice del Tennessee ha recitato anche in film come Mona Lisa Smile, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, La verità è che non gli piaci abbastanza, A Single Man e Something Borrowed – L’amore non ha regole.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com