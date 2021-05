Chi è nato oggi 23 maggio: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi alcuni personaggi famosi che spengono le candeline il 23 maggio. Tra questi ricordiamo Andrea Delogu, nata in provincia di Rimini nel 1982 e cresciuta nei primi anni di vita all’interno della comunità di San Patrignano. Dopo aver esordito in televisione nel 2002 come una delle “Letteronze” di Mai dire domenica, è passata alla conduzione presentando, negli anni, programmi come Stracult e Il processo del lunedì, mentre in radio è stata tra i conduttori della diretta del Festival di Sanremo 2016. Alla tv ha affiancato anche il cinema recitando in film come Ti stimo fratello, La settima onda, Appena un minuto e Divorzio a Las Vegas.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 23 maggio anche Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona, nata in provincia di Catania nel 1987 e diventata nota al grande pubblico soprattutto per essere stata una dei giudici dell’edizione 2017 del talent show X Factor, pur avendo allora già pubblicato due album. Inserita nel 2019 da Vogue all’interno della guida alle 100 persone in grado di influenzare le tendenze, tra il 2017 e il 2021 ha pubblicato tre romanzi editi da Rizzoli.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com