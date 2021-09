Chi è nato oggi 21 settembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 21 settembre. Iniziamo a fare gli auguri a Filippa Lagerback, showgirl, modella e personaggio televisivo nato a Stoccolma nel 1973 e ormai naturalizzata italiana. Sposata con il presentatore Daniele Bossari con cui ha una figlia, Stella, ha raggiunto il successo affiancando Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa. Anche se nella sua carriera ha sempre preferito la televisione, nel 1996 ha partecipato al film Silenzio… si nasce di Giovanni Veronesi.

Filippa Lagerback ospite di Ermanno Scervino alla sfilata Primavera/Estate 2020. Photo courtesy press office

Nato oggi a Padova nel 1960 anche l’artista Maurizio Cattelan, considerato uno degli esponenti principali dell’avanguardismo novecentesco. Le sue opere, molto apprezzate dalla critica, si sono spesso trovate al centro di polemiche e discussioni, vanno comunque ricordate La nona ora, che raffigura papa Giovanni Paolo II a terra colpito da un meteorite, i tre manichini raffiguranti dei bambini impiccati a un albero di Porta Ticinese a Milano, L.O.V.E. (acronimo di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità) una monumentale mano con tutte le dita mozzate tranne il medio posta in Piazza Affari a Milano di fronte al palazzo della borsa e Comedian, una performance consistente in una serie di eventi che ruotano intorno a una banana appesa al muro con del nastro adesivo andata in scena durante la fiera Art Basel Miami del 2019.

Tra i nati oggi anche il cantante nato a Manchester nel 1972 Liam Gallagher, già frontman degli Oasis e dei Beady Eye e attualmente attivo come solista. Con la sua prima band, insieme al fratello Noel, è stato uno dei personaggi più rappresentativi del Britpop.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Bill Murray, nato in Illinois nel 1950 e interprete di film come Polpette, Palla da golf, Stripes – Un plotone di svitati, Tootsie, Ghostbusters – Acchiappafantasmi e il sequel Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II, Tutte le manie di Bob, Ricomincio da capo, Kingpin e, più recentemente, Rushmore, Lost in Translation – L’amore tradotto, A Royal Weekend e St. Vincent.

