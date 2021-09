Chi è nato oggi 20 settembre: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 20 settembre. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Mariacarla Boscono, supermodella italiana nata a Roma nel 1980 da una famiglia attiva nell’imprenditoria e nella moda. Dopo avere trascorso l’infanzia tra il Kenya, gli Stati Uniti e l’Italia, a 16 anni un amico di famiglia la incoraggia a tentare la carriera di modella e proprio quell’anno esordisce sulle passerelle della Milano Fashion Week. Da quell’anno a oggi è stata una delle protagoniste degli show e delle campagne delle case di moda più importanti, ma la sua carriera non si limita a incedere sui catwalk delle Settimane della Moda: nel maggio del 2006 ha esordito sul palcoscenico teatrale che continua a calcare di tanto in tanto. Nel 2012 è diventata mamma di Marialucas, avuta con l’ex compagno Andrea Patti, imprenditore romano. Attualmente ha una relazione con il rapper milanese Ghali.

Mariacarla Boscono sfila per Tom Ford durante la New York Fashion Week Autunno/Inverno 2019. Photo courtesy Tom Ford press office

Tra i nati oggi gli auguri vanno ad Asia Argento, anche lei romana nata nel 1975 dal celebre regista Dario Argento e dall’attrice fiorentino Daria Nicolodi. Ha esordito come attrice da bambina in televisione ed è arrivata al cinema con due film scritti e prodotti dal padre: Dèmoni 2… L’incubo ritorna diretto da Lamberto Bava e La Chiesa di Michele Soavi. Dopo aver vinto diversi premi in Italia, nel 1997 inizia a lavorare principalmente all’estero, prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Asia Argento ha due figli, Anna Lou nata nel 2001 dalla sua relazione con Morgan e Nicola avuto nel 2008 dal matrimonio con il regista Michele Civetta. Dopo la separazione, nel 2012 ha iniziato una relazione con lo chef Anthony Bourdain, suicidatosi poi nel 2018. Nel 2017 inoltre Argento è stata una delle voci più influenti del movimento Me Too, aggiungendosi alle colleghe che hanno accusato il produttore Harvey Weinstein di molestie sessuali.

