Chi è nato oggi 20 aprile: i compleanni glamour

Il nostro primo vip da festeggiare tra i personagi famosi nati oggi 20 aprile è la supermodella australiana Miranda Kerr, famosa per essere stata uno degli Angeli di Victoria’s Secret, nata a Sydney nel 1983. Debuttante nel mondo della moda a soli 13 anni, all’attività sulle passerelle ha affiancato attività benefiche come la racolta fondi per supportare le vittime degli incendi che nel 2009 hanno devastato l’Australia.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Jessica Lange, nata in Minnesota nel 1949 e vincitrice di due Premi Oscar per le sue interpretazioni in Tootsie e Blue Sky. In tempi più recenti si è aggiudicata un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e due Emmy grazie alla partecipazione alla prima, seconda, terza, quarta e ottava stagione della serie televisiva American Horror Story.

Tra i nati oggi troviamo Andy Serkis, nato in Inghilterra nel 1964 e diventato internazionalmente famoso interpretando Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ruolo che ha intepretato di nuovo in Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Ha però recitato anche in molti altri film come 30 anni in 1 secondo, King Kong, The Prestige, L’alba del pianeta delle scimmie, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Wars: Gli ultimi Jedi, Avengers: Age of Ultron, Black Panther e The Batman, mentre cimentandosi nella regia ha diretto Ogni tuo respiro, Mowgli – Il figlio della giungla e Venom – La furia di Carnage.

Tra i personaggi famosi nati oggi c’è infine Ryan O’Neal, nato a Los Angeles nel 1941, vincitore del David di Donatello nel 1971 per Love Story e interprete anche di Ma papà ti manda sola?, Paper Moon – Luna di carta, Barry Lyndon, Quell’ultimo ponte e Driver l’imprendibile oltre che del personaggio di Max nella serie televisiva Bones.

