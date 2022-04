Chi è nato oggi 21 aprile: i compleanni glamour

Il primo personaggio famoso da ricordare tra i nati del 21 aprile non ha decisamente bisogno di presentazioni, ovvero Elisabetta II del Regno Unito. Nata a Londra nel 1926, è diventata erede al trono quando, nel 1936, lo zio Edoardo VIII abdica lasciando il ruolo da regnante al padre di Elisabetta, Giorgio VI. Dopo aver servito come ausiliaria dell’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947 sposa il principe Filippo Mountbatten e da lui ha i quattro figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Salita al trono nel 1952, a oggi il suo è il regno più lungo della storia britannica.

Un suddito di Elisabetta è James McAvoy, nato oggi a Glasgow nel 1979 e due volte nominato ai BAFTA e una ai Golden Globe per i film L’ultimo re di Scozia ed Espiazione. Interprete del giovane Charles Xavier in X-Men – L’inizio, X-Men – Giorni di un futuro passato, X-Men – Apocalisse, Deadpool 2 e X-Men – Dark Phoenix, ha vinto come miglior attore ai British Independent Film Awards per Filth oltre ad avere interpretato un uomo con 23 personalità in Split e nel suo sequel Glass.

Compie gli anni oggi anche Andie McDowell, nata nella Carolina del Sud nel 1958 e interprete di film come Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, Sesso, bugie e videotape, Green Card – Matrimonio di convenienza, Quattro matrimoni e un funerale, America oggi, Ricomincio da capo, Michael, Mi sdoppio in 4, Crimini invisibili, La dea del successo, Amori in città… e tradimenti in campagna, Beauty Shop, il remake del 2011 di Footloose, Magic Mike XXL e Finché morte non ci separi.

Buon compleanno a Patti LuPone, attrice e cantante nata nello Stato di New York nel 1949 e che sicuramente ricorderete di aver visto in serie tv e film come Una famiglia come le altre, Frasier, American Horror Story: Coven, Pose, Hollywood, Penny Dreadful, Crazy Ex-Girlfriend, 1941 – Allarme a Hollywood, S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York, Witness – Il testimone, A spasso con Daisy, Hollywood, Vermont e The Comedian.

