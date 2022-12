Chi è nato oggi 18 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta il 18 dicembre. Cento di questi giorni dunque a Brad Pitt, che decisamente non ha bisogno di presentazioni. Nato in Oklahoma nel 1963, ha acquistato notorietà con il ruolo dell’autostoppista sexy in Thelma & Louise e da allora non si è più fermato, recitando in 52 film e ricevendo tantissime nomination e premi importanti, tra cui due Oscar per 12 anni schiavo e C’era una volta a… Hollywood. Nel corso degli anni anche le sue relazioni sentimentali hanno occupato le copertine delle riviste, soprattutto quelle con Juliette Lewis che all’epoca della loro storia aveva solo 16 anni, con Jennifer Aniston, sposata nel 2000 e lasciata cinque anni dopo per Angelina Jolie. Anche questo secondo matrimonio è finito, trascinandosi però a lungo in tribunale per ottenere la custodia dei figli Chivan Maddox, Zahara Marley, Shiloh Nouvelle, Pax Thien e i gemelli Knox e Vivienne.

Tra i nati oggi anche un altro grandissimo di Hollywood: Steven Spielberg. Nato a Cincinnati nel 1941, è autore di alcuni dei film più popolari del cinema statunitense. Quattro titoli fra tutti: Lo squalo, I predatori dell’arca perduta, E.T. l’extra-terrestre e Jurassic Park. Tra i tanti premi ricevuti in carriera non possiamo non ricordare i due Oscar per Schindler’s List e Salvate il soldato Ryan.

Tanti auguri di buon compleanno anche a Christina Aguilera, nata a New York nel 1980 e vincitrice di cinque Grammy Awards e di oltre 250 tra dischi d’oro, di platino e multiplatino. Il suo album di maggior successo, con oltre 20 milioni di copie vendute, è quello d’esordio che porta il suo nome e dal quale sono stati estratti famosissimi singoli come Genie in a Bottle, What a Girl Wants e Come on Over Baby (All I Want Is You).

Tanti auguri anche a Claudia Gerini, nata a Roma nel 1971 che, dopo l’esordio in televisione nel 1991, è diventata famosa soprattutto con i film Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond, entrambi diretti da Carlo Verdone. Fanno il compleanno oggi anche Katie Holmes, la Joey Potter di Dawson’s Creek, nata in Ohio nel 1978 e Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones nato in Gran Bretagna nel 1943.

