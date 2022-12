Chi è nato oggi 19 dicembre: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 19 dicembre. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Jake Gyllenhaal, attore statunitense nato a Los Angeles nel 1980. Proveniente da una famiglia di cineasti (il padre e la madre registi, la sorella attrice anche lei), in carriera ha recitato in opere molto apprezzate dalla critica ed è stato candidato a premi importanti come il Golden Globe e l’Oscar per I segreti di Brokeback Mountain, Amore & altri rimedi e Lo sciacallo – Nightcrawler, ma il suo nome è legato anche a film come Donnie Darko, Zodiac, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Source Code, Prisoners ed Everest. Tra le sue relazioni più importanti quelle con le colleghe Kirsten Dunst e Reese Whiterspoon e con la cantante Taylor Swift.

Tra i nati oggi gli auguri vanno a Elisa Toffoli, cantante e musicista nata a Trieste nel 1977. Agli esordi canta in inglese e il suo album di debutto Pipes & Flowers raggiunge in poco tempo il quadruplo disco di platino e le fa guadagnare la Targa Tenco e il PIM (Premio Italiano della Musica). In più di vent’anni di carriera scrive canzoni anche in italiano e vince anche il Festival di Sanremo nel 2001 con Luce (tramonti a nord est). Nel 2014 il brano Ancora qui, scritto insieme a Ennio Morricone e inserito nella colonna sonora del film di Quentin Tarantino Django Unchained, ottiene una nomination ai Grammy Awards.

Spegne le candeline oggi anche un altro cantante, Michele Bravi, nato a Città di Castello in provincia di Perugia nel 1994. Diventato famoso per la vittoria della settima edizione di X Factor con il brano La vita e la felicità, scritto per lui da Tiziano Ferro e Zibba, dopo il successo nel talent show di Sky viene scelto per cantare il pezzo principale del film di Carlo Verdone Sotto una buona stella e pubblica l’album A passi piccoli. Nel 2017 partecipa a Sanremo con la canzone Il diario degli errori, ma l’anno dopo tutti i suoi impegni vengono annullati a causa di un incidente in cui muore un motociclista. In seguito a questo avvenimento Bravi è stato indagato per omicidio stradale e la vicenda si chiude nel gennaio 2020 con il patteggiamento.

