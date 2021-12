Chi è nato oggi 17 dicembre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Milla Jovovich, supermodella e attrice statunitense di origine ucraina nata a Kiev nel 1975. A 5 anni si trasferisce con la famiglia prima a Londra e poi in California e a 11 comincia prima a posare per le copertine di numerosi magazine e poi a sfilare per i nomi più grossi della moda. La prima apparizione al cinema risale al 1988, ma l’anno della svolta è il 1996, quando Luc Besson la sceglie per interpretare Leeloo ne Il quinto elemento. Con Besson, che intanto è diventato suo marito, gira anche Giovanna D’Arco, ma la sua esperienza sul grande schermo continua anche dopo la separazione dal regista francese. Negli anni è infatti apparsa, tra gli altri film, in Million Dollar Hotel di Wim Wenders, in Zoolander e nella saga di Resident Evil. Nel 2009 ha sposato il regista britannico Paul W.S. Anderson e da lui ha avuto i tre figli Ever Gabo, Dashiel Edan e Osian Lark Elliot.

Tanti auguri anche a Sarah Paulson, la prima attrice ad aver vinto nello stesso anno tutti i più importanti premi della televisione americana. Nata a Tampa, in Florida, nel 1974, negli ultimi anni è apparsa ottenendo grande successo nelle serie televisive American Horror Story, American Crime Story, Feud e Ratched. Nel 2017 la rivista Time l’ha inserita nella lista delle cento persone più influenti del pianeta.

Tra i nati oggi gli auguri vanno anche a Bill Pullman, nato nello Stato di New York nel 1953 e che ha recitato al cinema in film come Per favore, ammazzatemi mia moglie, Balle spaziali, Turista per caso, Insonnia d’amore, Un amore tutto suo, Casper, Independence Day, Strade perdute e Lake Placid, mentre in televisione l’abbiamo visto in serie e miniserie come 1600 Penn, The Sinner e Halston.

