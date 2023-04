Chi è nato oggi 17 aprile: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati il 17 aprile? Iniziamo da Victoria Beckham, nata in Gran Bretagna nel 1974 e diventata famosissima nel 1996, quando ancora si chiamava Adams, con l’uscita di Spice, il primo album delle Spice Girls. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2001, ha inciso un disco che porta il suo nome e lanciato vari singoli, ma la sua seconda vita è nella moda: come designer, infatti, in dieci anni Posh Spice ha raggiunto uno straordinario successo, venendo nominata Designer Brand of the Year nel 2011 e ricevendo l’importante onorificenza di Officer of the Order of the British Empire nel 2017. Nel 1999 ha sposato David Beckham e da lui ha avuto i quattro figli Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven.

Festeggia oggi Jennifer Garner, nata a Houston nel 1972 e vincitrice di un Golden Globe e di uno Screen Actors Guild Award per il personaggio di Sydney Bristow interpretato nella serie televisiva Alias. Al cinema, invece, l’abbiamo vista in Pearl Harbor, Prova a prendermi, Daredevil, 30 anni in 1 secondo, The Kingdom, La rivolta delle ex e Dallas Buyers Club. Sposata dal 2005 al 2015 con Ben Affleck, da lui ha avuto i tre figli Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Sean Bean, nato a Sheffield nel 1959 e conosciuto dal grande pubblico principalmente per i personaggi di Alec Trevelyan in GoldenEye, di Boromir ne Il Signore degli Anelli, di Ulisse in Troy e di Eddard Stark nella serie televisiva Il trono di spade. Tra i tanti ruoli interpretati al cinema anche quelli di Sean Miller in Giochi di potere, di Spence in Ronin e di Patrick Koster in Don’t Say a Word.

Spegne le candeline il 17 aprile anche Rooney Mara, nata nello Stato di New York nel 1985 e diventata celebre con l’interpretazione di Lisbeth Salander in Millennium – Uomini che odiano le donne. Tra i suoi altri film di successo ricordiamo Effetti collaterali, Senza santi in paradiso, Lei e Carol. Dal 2016 ha una relazione con Joaquin Phoenix e con lui ha avuto il figlio River, chiamato così in ricordo del fratello di Joaquin, morto a soli 23 anni nel 1993.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com