Chi è nato oggi 18 aprile: i compleanni glamour

I personaggi famosi nati oggi 18 aprile non sono moltissimi, ma sicuramente vale la pena ricordare anche le personalità che sono nate oggi. Cominciamo dalla supermodella e attrice Rosie Huntington-Whiteley, nata a Plymouth nel 1987. Come modella ha sfilato per tutte le maison più importanti, posato per le copertine e i brand più prestigiosi e nominata, nel 2010, la donna più bella del mondo dal magazine People. Al cinema, invece, l’abbiamo vista sia in Transformers 3, dove ha sostituito Megan Fox, che in Mad Max: Fury Road. Dal 2010 ha una relazione con l’attore Jason Statham da cui ha avuto, nel 2017, il figlio Jack Oscar.

Rosie Hungtington-Whiteley in Bottega Veneta ai British Fashion Awards 2019. Photo by Samir Hussein/WireImage courtesy Bottega Veneta press office

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Natasha Stefanenko, nata in Russia nel 1969 e diventata famosa in Italia partecipando a trasmissioni televisive come Per tutta la vita…?, Target, il Festivalbar del 2001 insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari e Taratata, oltre a recitare in molte fiction tra le quali ricordiamo Nebbie e delitti, 7 vite 2 e Distretto di Polizia 9.

Natasha Stefanenko ospite di Carlo Pignatelli all’evento Bridal 2020

Fa il compleanno il 18 aprile anche James Woods, nato nello Utah nel 1947 e inteprete di tanti film come I visitatori, Come eravamo, Bersaglio di notte, Il campo di cipolle, Videodrome, C’era una volta in America, Salvador, Charlot, Casinò, Gli intrighi del potere – Nixon, L’agguato – Ghosts from the Past, Ogni maledetta domenica – Any Given Sunday, Contact, Fino a prova contraria e Il giardino delle vergini suicide, mentre in televisione ha recitato in serie come Shark – Giustizia a tutti i costi e Ray Donovan, miniserie come Olocausto e film come Too Big to Fail – Il crollo dei giganti e La promessa.

Tanti auguri infine a David Tennant, nato David John McDonald in Scozia nel 1971 e diventato famosissimo interpretando la decima incarnazione del Dottore nella serie televisiva di fantascienza Doctor Who. Tra le altre sue interpretazioni da ricordare ci sono sicuramente quelle dell’ispettore Alec Hardy in Broadchurch, del demone Crowley in Good Omens e di Kilgrave in Jessica Jones, mentre al cinema è stato Barty Crouch Jr. in Harry Potter e il calice di fuoco.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com