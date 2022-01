Chi è nato oggi 16 gennaio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 16 gennaio spicca soprattutto il nome di Kate Moss. All’anagrafe Katherine Ann Moss, è nata a sud di Londra, nel borgo di Croydon, nel 1974. Non soltanto modella, anzi supermodella, ma anche icona di stile, Kate è apparsa sulle copertine di oltre 300 magazine e il suo esordio, nel 1990, è in un servizio per The Face che le fa ottenere immediato successo, soprattutto grazie alla sua bellezza molto distante dai canoni statuari di quel periodo. Subito dopo la trasgressiva campagna per il profumo Obsession di Calvin Klein le fa ottenere il successo internazionale e le apre la strada per le passerelle più prestigiose. Al 1995 risale il primo scandalo della sua carriera, quando le foto per la nuova pubblicità della fragranza che le ha regalato la fama vengono accusate di pedofilia, interessando anche la politica, tanto da ritirare la campagna negli USA. Un’altra controversia che l’ha vista coinvolta e che ha fatto molto scalpore risale al 2005, quando il tabloid Daily Mirror pubblica alcune fotografie che la ritraggono mentre sniffa cocaina insieme al compagno di allora Pete Doherty. Oltre alla storia con il frontman dei Libertines, Moss ha avuto relazioni con il fotografo Mario Sorrenti, con Johnny Depp, con l’editore della rivista Dazed Jefferson Hack, padre di sua figlia Lila Grace, con Jamie Hince, sposato nel 2011 e lasciato nel 2016 per il compagno attuale, il fotografo (e conte) Nikolai von Bismarck.

Passiamo nel campo musicale e facciamo gli auguri alla rapper Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, nata in provincia di Vicenza nel 2002 e diventata famosa grazie al singolo Sciccherie. Il successo del singolo le ha aperto la strada per collaborazioni importanti con personaggi del calibro di Marracash, Ghali e Dardust. Dopo l’esibizione in apertura della semifinale di X Factor, il suo inedito Voce è atteso sul palco del Festival di Sanremo 2021.

