Chi è nato oggi 15 gennaio: i compleanni glamour

Cinema, moda, televisione, il 15 gennaio deve essere una data favorevole a dare i natali a personalità interessanti e poliedriche. Tra i personaggi famosi che festeggiano il compleanno oggi, infatti, troviamo Margherita Buy, una delle attrici italiane più premiate, tanto da detenere il record di vittorie sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento. Nata a Roma nel 1962, nella sua carriera ha recitato in teatro, in tv e al cinema e, tra i tanti film cui ha partecipato, vale la pena ricordare almeno Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le fate ignoranti, Caterina va in città, I giorni dell’abbandono, Viaggio sola e Mia madre e le serie televisive Amiche mie e In Treatment.

Spegne le candeline oggi anche Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva pugliese nata a Bitonto nel 1981. Al cinema e in televisione ha recitato in film e fiction come Terra bruciata, Faccia di Picasso, Tra due mondi, Tutti i sogni del mondo, Assunta Spina, Capri, La terza verità, La stella della porta accanto, Il bene e il male, Walter Chiari – Fino all’ultima risata, Sotto copertura e In punta di piedi. Inoltre nel 2008 è stata sul palco del Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Piero Chiambretti e la modella ungherese Andrea Osvárt e ha condotto le trasmissioni Battiti Live, Detto fatto e Una storia da cantare, oltre a partecipare come concorrente all’edizione 2015 di Tale e quale show.

Tra i nati di oggi anche Jonathan Kashanian, nato in Israele nel 1981 e diventato famoso grazie alla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello. Trasferitosi a Milano da piccolo, prima del successo nel reality show di Canale 5 si è mantenuto dando lezioni private, facendo il calligrafo e, dopo il diploma di stilista, lavorando in sfilate e showroom. Dopo l’ingresso nel mondo dello spettacolo ha partecipato a diverse trasmissioni tra cui La vita in diretta, Festa italiana, Mezzogiorno in famiglia, Verissimo, Markette – Tutto fa brodo in TV, Chiambretti Night e, come concorrente, alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi.

Jonathan Kashanian alla presentazione della Collezione Bridal 2020 di Carlo Pignatelli. Photo courtesy press office

Cover photo created by azerbaijan_stockers – www.freepik.com