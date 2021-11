Chi è nato oggi 15 novembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 15 novembre. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Roberto Cavalli, stilista nato a Firenze nel 1940. Nipote di un pittore esposto alla Galleria degli Uffizi, nel 1970 presenta a Parigi la prima collezione a suo nome dopo aver brevettato un particolare tipo di stampa su pelle. Dopo un periodo dedicato alla famiglia, Cavalli torna a occuparsi di moda insieme alla seconda moglie all’inizio degli anni Novanta presentando la prima sfilata del nuovo corso durante la Milano Fashion Week del 1994. Tra le personalità che sono state testimonial della maison ricordiamo Rita Ora, Eva Riccobono, Laetitia Casta, Mariacarla Boscono e Karolina Kurkova.

Festeggia oggi anche la supermodella statunitense Lily Aldridge. Nata a Los Angeles nel 1985, è figlia di Alan, creatore del logo dell’Hard Rock Café, e dell’ex playmate Laura Lyons. Guadagna la sua prima copertina a soli 18 anni, quando appare sull’edizione spagnola di Vogue, mentre dal 2010 al 2018 è stata uno degli Angeli di Victoria’s Secret. Anche la sorella Ruby fa la modella, mentre i fratellastri da parte di padre Miles e Saffron sono, rispettivamente, fotografo di moda ed ex volto di Ralph Lauren negli anni Novanta.

Il 15 novembre bisogna fare gli auguri anche a Shailene Woodley, nata in California nel 1991 e interprete di film e serie tv come La vita segreta di una teenager americana, Paradiso amaro, Divergent, Insurgent, Allegiant, Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Spectacular Now, Colpa delle stelle e The Mauritanian.

Facciamo gli auguri di buon compleanno a Jonny Lee Miller, nato in Gran Bretagna nel 1972, primo marito di Angelina Jolie e interprete, tra film e serie televisive, di Trainspotting, Hackers, Afterglow, Mansfield Park, Endgame, T2 Trainspotting, Melinda e Melinda, Dark Shadows, Byzantium, Eli Stone, Emma, Dexter ed Elementary.

