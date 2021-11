Chi è nato oggi 16 novembre: i compleanni glamour

Curiosamente, le celebrities più rilevanti che sono nate oggi 16 novembre sono diventate famose per le loro doti recitative. I personaggi famosi di cui festeggeremo il compleanno in questo giorno, infatti, sono tre attrici. Una personalità influente che rientra tra chi spegne le candeline oggi è Maggie Gyllenhaal. L’attrice, che all’anagrafe si chiama Margolit Ruth, è nata a New York nel 1977 e ha esordito in alcuni film diretti dal padre Stephen e conquistandosi, accanto al fratello Jake, un ruolo in Donnie Darko. In seguito ha recitato in film come Secretary, World Trade Center, Il cavaliere oscuro, SherryBaby, Crazy Heart e The Honourable Woman per il quale ha vinto il Golden Globe nel 2015. Alla carriera cinematografica Gyllenhaal affianca l’attivismo a sostegno dei diritti umani e contro la povertà.

Poco più di una decina d’anni prima di Maggie Gyllenhaal è nata a Torino Valeria Bruni Tedeschi, sorella della non meno conosciuta Carla Bruni. Naturalizzata francese, in carriera ha vinto 4 David di Donatello per La seconda volta, La parola amore esiste, Il capitale umano e La pazza gioia, un premio César per Le persone normali non hanno niente di eccezionale, oltre ad altri premi minori. Ha esordito alla regia nel 2003 con il film È più facile per un cammello…

Tra i nati di oggi festeggia anche l’italiana Donatella Finocchiaro. Nata a Catania nel 1970, esordisce in teatro prima di arrivare al cinema con Angela di Roberta Torre, film presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes del 2002. In seguito continua a dividersi tra il palco e il grande schermo e nel 2011 presenta a Venezia il suo primo lavoro da regista, il documentario Andata e ritorno.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche Licia Maglietta, nata a Napoli nel 1954 e vincitrice del David di Donatello nel 2000 per Pane e tulipani. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo Luna rossa e Agata e la tempesta.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com