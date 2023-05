Chi è nato oggi 14 maggio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 14 maggio. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Cate Blanchett, nata a Melbourne nel 1969 e due volte vincitrice del Premio Oscar per The Aviator e Blue Jasmine. Tra gli altri suoi film, vale la pena ricordare almeno Elizabeth ed Elizabeth: The Golden Age dove interpreta la regina Elisabetta I, le trologie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit dove riveste il ruolo di Galadriel, Diario di uno scandalo, Io non sono qui e Carol.

Festeggia oggi anche David Byrne, nato in Scozia nel 1952, leader e fondatore dei Talking Heads, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002, ma anche vincitore di un Oscar, un Golden Globe e un Grammy Award per la colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci L’ultimo imperatore.

Tra i nati di oggi festeggia anche Sofia Coppola, nata a New York nel 1971 e vincitrice di un Oscar e di un Golden Globe per la sceneggiatura di Lost in Translation, di un Leone d’oro al miglior film per Somewhere, ma regista anche di altre famose pellicole come Il giardino delle vergini suicide, Marie Antoinette, Bling Ring e L’inganno. Fa il compleanno oggi anche George Lucas, nato in California nel 1944, creatore delle saghe cinematografiche di Star Wars e Indiana Jones e regista di film che sono entrati nella storia del cinema come L’uomo che fuggì dal futuro e American Graffiti.

Tanti auguri anche a Tim Roth, nato a Londra nel 1961 e collaboratore di lunga data di Quentin Tarantino per cui ha recitato in Le iene, Pulp Fiction, Four Rooms e The Hateful Eight. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo quelle nei film Vendetta, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, Vincent & Theo, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, Rob Roy e nella serie televisiva Lie to Me dove veste i panni del protagonista Cal Lightman.

Tra i nati di oggi festeggia anche la contessa Vera Gottliebe Anna von Lehndorff-Steinort, in arte Veruschka, una delle modelle più celebri e celebrate degli anni Sessanta. Nata a Königsberg, città che allora si trovava in Germania e oggi è Kaliningrad in Russia, nel 1939, oltre che mattatrice delle passerelle della Swinging London, ha recitato in film di importanti registi come Michelangelo Antonioni e Carmelo Bene che l’hanno diretta rispettivamente in Blow-Up e Salomè.

