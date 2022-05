Chi è nato oggi 13 maggio: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 13 maggio? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Harvey Keitel, nato a New York nel 1939 e candidato all’Oscar e ai Golden Globe nel 1992 come miglior attore non protagonista per Bugsy. Tra i moltissimi altri film in cui è apparso, dobbiamo comunque citare almeno Mean Streets, Taxi Driver, L’ultima tentazione di Cristo, Thelma & Louise, Le iene, Il cattivo tenente, Lezioni di piano, Pulp Fiction, Cop Land, Grand Budapest Hotel e The Irishman.

Compleanno da ricordare anche quello di Robert Pattinson, nato a Londra nel 1986, diventato famoso interpretando Edward Cullen nei film della saga di Twilight ma già presente in Harry Potter e il calice di fuoco nel ruolo di Cedric Diggory. Dopo aver raggiunto il successo ha recitato nei film drammatici Remember Me e Come l’acqua per gli elefanti per poi orientarsi su produzioni indipendenti tra cui ricordiamo Cosmopolis, Maps to the Stars, Civiltà perduta, Good Time, High Life, The Lighthouse, Le strade del male e Tenet.

Tanti auguri di un felice compleanno a Iwan Rheon, nato in Galles nel 1985 e noto soprattutto per i ruoli di Simon Bellamy in Misfits, Ramsay Bolton ne Il Trono di Spade e Mick Mars nel film The Dirt: Mötley Crüe. Tra le altre sue interpretazioni quelle nelle serie televisive Vicious, Riviera e Inhumans.

Spegne oggi le candeline anche Lena Dunham, nata a New York nel 1986, nota per essere stata creatrice, interprete e produttrice della serie televisiva Girls ma apparsa anche in film e telefilm come Tiny Furniture, Questi sono i 40, Scandal e American Horror Story: Cult.

Infine tanti auguri a Samantha Morton, nata a Nottingham nel 1977, candidata al premio Oscar per la miglior attrice non protagonista nel 2000 per Accordi e disaccordi e nel 2004 per In America – Il sogno che non c’era ma apparsa sia al cinema che in televisione in Cracker, Morvern Callar, Minority Report, Control, Elizabeth: The Golden Age, Oltre le regole – The Messenger, John Carter, Annie Parker, Animali fantastici e dove trovarli, The Last Panthers, Harlots e The Walking Dead.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com