Chi è nato oggi 15 maggio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi 15 maggio! Tra i personaggi famosi che spengono le candeline in questa data c’è Tania Cagnotto, nata a Bolzano nel 1985 e da molti considerata la più forte tuffatrice italiana di sempre. È infatti l’unica nostra connazionale ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nella sua specialità e anche l’europea che vanta il maggior numero di podi. Parlando di lei non possiamo ovviamente non menzionare i suoi successi alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, dove si è aggiudicata una medaglia di bronzo nel trampolino da 3 metri e una d’argento nei tuffi sincronizzati dal trampolino in coppia con Francesca Dallapè.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Richard Avedon, fotografo e ritrattista celebre per le sue opere in bianco e nero nato a New York nel 1923 e morto a San Antonio, in Texas, il 1° ottobre del 2004. Nella sua carriera ha lavorato in moltissimi campi: dalla moda, scattando sia per riviste come Harper’s Bazaar e Vogue che per stilisti come Versace e Dior, ai reportage fino ai ritratti di grandi personaggi come Marilyn Monroe, Janis Joplin, Brigitte Bardot, Andy Warhol e Sophia Loren.

Facciamo gli auguri infine a Chazz Palminteri, che in realtà si chiama Calogero Lorenzo, attore, regista, sceneggiatore e produttore di origine italiana nato a New York nel 1952 e noto soprattutto per le interpretazioni dei personaggi di Phil in Bugie, baci, bambole & bastardi, di David Kujan ne I soliti sospetti, di Cheech in Pallottole su Broadway, di Sonny in Bronx e di Shorty nella serie televisiva Modern Family.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com