Chi è nato oggi 14 gennaio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 14 gennaio non possiamo non ricordare Faye Dunaway, nata in Florida nel 1941 e considerata una delle più grandi attrici della sua generazione. Dopo aver iniziato la carriera a Broadway, ottiene il primo grande successo cinematografico con il ruolo di Bonnie Parker in Gangster Story ottenendo la prima candidatura agli Oscar, un premio BAFTA e un David di Donatello. L’Academy la premierà poi per Quinto potere, ma tra gli altri suoi film è d’obbligo citare E venne la notte, Il caso Thomas Crown, Chinatown, L’inferno di cristallo, I tre giorni del Condor, Mammina cara, Barfly, Il valzer del pesce freccia e Gia, dedicato alla storia della top model morta di AIDS nel 1986 Gia Carangi. Sposata due volte con Peter Wolf e Terry O’Neill, da cui ha avuto il figlio Liam, Dunaway ha avuto relazioni anche con lo stand-up comedian Lenny Bruce, con il regista Jerry Schatzberg e con Marcello Mastroianni, conosciuto nel 1968 sul set di Amanti.

Restiamo nell’ambiente del cinema per ricordare un’altra attrice che festeggia il compleanno oggi, ovvero la britannica Emily Watson. Nata a Londra nel 1967, ottiene grande riconoscimento da parte della critica nel 1997 per l’interpretazione di Bess McNeill nel film di Lars Von Trier Le onde del destino che le vale una candidatura ai premi Oscar. Una seconda nomination arriverà due anni dopo per Hilary and Jackie. Nel 2019 è stata candidata agli Emmy Awards e ai Golden Globe per la sua performance nella miniserie HBO Chernobyl.

Spegne le candeline oggi anche Karen Elson, supermodella e cantante inglese classe 1979. Scoperta nel 1995, già l’anno dopo ottiene la sua prima copertine importante apparendo su Vogue Paris. Dal 1997 la sua carriera decolla: importanti fotografi la immortalano per i magazine più prestigiosi e i più grandi stilisti la vogliono sulle loro passerelle e la scelgono come volto delle loro campagne. Nel 2002 inizia a cimentarsi nella musica registrando alcuni duetti e cover e nel 2010 pubblica il suo primo album, The Ghost Who Walks, cui poi seguirà nel 2017 Double Rouse. Sposata dal 2005 al 2011 con il cantante e chitarrista dei The White Stripes Jack White da cui ha avuto i due figli Scarlett Teresa ed Henry Lee, da tempo Elson si è fatta portavoce del problema dei disordini alimentari che affligge il mondo della moda, ammettendo di averne sofferto in prima persona fin dai 7 anni di età.

