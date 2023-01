Milano Moda Uomo AI 2023/2024: il calendario, le sfilate e gli eventi

Milano accende i motori e dà inizio al tradizionale lungo happening dedicato alla moda con la Men’s Collection Fashion Week Autunno/Inverno 2023/2024. La manifestazione – come sempre organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) – si svolge dal 13 al 17 gennaio e prevede 22 sfilate fisiche, 31 presentazioni, 5 presentazioni su appuntamento, 4 contenuti digitali e 17 eventi.

Il calendario di Milano Moda Uomo AI 2023/2024

A dare il via alle danze è Gucci: la maison torna dopo tre anni nel calendario maschile e la sfilata – in programma nell’HUB di Via Mecenate 77 – è già uno degli eventi più attesi. All’estremo opposto, la chiusura degli show in presenza tocca a Zegna. In mezzo, tanti appuntamenti con il meglio dello stile italiano e non solo, come Dsquared2, MSGM, Giorgio Armani ed Emporio Armani, Dolce e Gabbana, Fendi, Etro, Prada, JW Anderson (che conferma la sua presenza a Milano).

La Men’s Collection Fashion Week AI 2023/2024 registra anche l’esordio in passerella il marchio londinese Charles Jeffrey Loverboy, che ha partecipato all’edizione di giugno 2022 con un progetto digitale. In maniera analoga, vede il debutto nel calendario delle presentazioni di ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore e Valstar.

Il ricco programma prevede altresì alcuni eventi speciali. In occasione del 100esimo anniversario, Colmar svelerà in anteprima la nuova collezione Colmar Revolution, mentre The Woolmark Company & Luna Rossa Prada Pirelli presenteranno le novità della technical partnership, mostrando il ruolo fondamentale della lana Merino nell’abbigliamento e nelle divise del team e dell’equipaggio.

Innovazione, inclusione e sostegno alle nuove realtà

La Men’s Fashion Week AI 2023/2024 porta avanti l’innovazione digitale introdotta giocoforza per la pandemia e diventata un imprescindibile valore aggiunto per la manifestazione.

Per la Settimana della Moda Uomo dal 13 al 17 gennaio viene confermata l’attivazione della piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, con la presenza di uno spazio per gli showroom virtuali. Inoltre è prevista la trasmissione degli appuntamenti della settimana in Cina continentale, grazie allo streaming partner internazionale Tencent Video, e in Giappone, su YouTube tramite Fashion Channel e Asahi Shimbun. Urban Vision, infine, cura la diffusione in streaming delle sfilate in loco, per mezzo di un maxi lead posizionato sul Duomo di Milano, messo a disposizione da Samsung.

La grande vivacità e la continua sperimentazione dell’happening meneghino sono state commentate con orgoglio dal Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Ennio Capasa:

Creatività, innovazione, qualità e sostenibilità continuano ad essere le leve principali per il continuo sviluppo del sistema della moda maschile italiana. Il calendario della Fashion Week che presentiamo oggi si rivela ricco di appuntamenti che dimostrano un grande dinamismo del settore.

Ma la “box” della Settimana della Moda Uomo contiene ancora altre sorprese. In occasione della manifestazione, è stata annunciato il bando per l’assegnazione dei CNMI Fashion Trust Grant 2023, promosso dal Camera Moda Fashion Trust, per sostenere e promuovere la nuova generazione dei marchi indipendenti del Made in Italy. E quest’anno, per la prima volta, l’iniziativa apre anche ai brand menswear.

Inoltre, in partnership con Salesforce e in collaborazione con D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), CNMI lancia il progetto di mentoring Empowering Women in Fashion Retail. L’attività è dedicata a donne provenienti da tutta Italia e con background professionali diversi e ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per iniziare a intraprendere un percorso lavorativo nel settore del fashion retail.

Ultimo ma non ultimo, a marzo 2023, CNMI e Zalando, in collaborazione con Highsnobiety, organizzeranno l’evento Changemakers in luxury fashion, un appuntamento che vedrà coinvolti alcuni dei leader del fashion luxury in una giornata di “ispirazione e scambio” a Milano.

Photo cover credits: Adobe Stock