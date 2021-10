Chi è nato oggi 13 ottobre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 13 ottobre c’è Beverly Johnson, supermodella e attrice statunitense nata a Buffalo nel 1952. È ricordata oggi soprattutto per essere stata la prima afroamericana ad apparire sulla copertina di Vogue, correva l’anno 1974. Secondo il New York Times, Johnson occupa il 68° posto nella classifica delle persone più influenti nel mondo della moda nel XX secolo, un riconoscimento sancito anche dalla partecipazione nel 2006 all’Oprah Winfrey’s Legend Ball insieme ad altre personalità afrodiscendenti come Coretta Scott King, Rosa Parks e Tina Turner. Alla carriera di mannequin, Johnson ha affiancato quella di attrice, recitando sul grande schermo, in televisione e apparendo anche in alcuni videoclip, con qualche rapida incursione nel mondo dell’editoria e in quello della musica scrivendo un libro e incidendo un disco.

Auguri di buon compleanno anche a Camila Raznovich, conduttrice televisiva nata a Milano nel 1974 da genitori di origine argentina e cresciuta tra la città meneghina, Londra e l’India al seguito della madre e del padre seguaci di Osho. Tra le sue primissime apparizioni televisive c’è la partecipazione, nel 1992, al programma Karaoke condotto da Fiorello, ma la tv diventa il suo lavoro con la nascita di MTV Italia dove conduce diversi programmi compreso, fino al 2010, Loveline, una trasmissione di grande successo che tratta le tematiche del sesso e dell’educazione sessuale. Negli anni successivi è alla guida di Amore criminale su RAI3 e di Mamma mia… che domenica su LA7. Dal 2014 sostituisce la storica conduttrice Licia Colò nel programma domenicale Alle falde del Kilimangiaro. Negli ultimi anni Raznovich ha anche recitato in un film, Poveri ma ricchi diretto da Fausto Brizzi nel 2019, ed è stata parte della giuria d’onore al Festival di Sanremo 2019.

Festeggiamo anche l’attore britannico Sacha Baron Cohen, nato a Londra nel 1971 e noto per aver creato personaggi come Ali G, Borat, apparso nei film Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan e Borat – Seguito di film cinema, Brüno e Hafez Aladeen, protagonista di Il dittatore. Baron Cohen ha recitato anche in Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Hugo Cabret, Les Misérables, Il processo ai Chicago 7, Grimsby – Attenti a quell’altro e Alice attraverso lo specchio.

Cover photo designed by Freepik