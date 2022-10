I 5 top player dei Mondiali 2022

Nella Coppa del Mondo 2022 che si svolgerà nel ricchissimo Qatar, ci saranno molti giocatori di talento in lizza per il titolo di migliori al mondo. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori che si distinguono dagli altri, non solo per talento ma per essere a loro volta davvero ricchissimi. Ci si aspetta che questi cinque giocatori dominino la competizione e portino le loro squadre alla vittoria. Sono: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Neymar (Brasile) , Kylian Mbappé (Francia) e Sadio Mané (Senegal).

Una competizione che si preannuncia avvincente, e per quanto la nazionale del Continente Nero della forte ala del Bayern sembra l’outsider (e i galletti francesi vincenti nell’ultima edizione, i favoriti insieme ai soliti argentini e brasiliani) puntare sulla quota vincente Mondiali 2022 è altrettanto al cardiopalma.

Ma andiamo a vedere quanto guadagnano questi giocatori di talento purissimo!

Quanto guadagna Lionel Messi

Messi è attualmente il giocatore più pagato al mondo, con uno stipendio annuo di 127 milioni di dollari al PSG. Oltre al suo stipendio, riceve anche accordi di sponsorizzazione e compensi per l’apparizione, che aumentano i suoi guadagni totali a circa $ 400 milioni all’anno. Il suo patrimonio netto è stimato in circa $ 700 milioni.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, che è ampiamente considerato uno dei migliori giocatori di calcio del mondo e l’eterno rivale di Messi, attualmente guadagna uno stipendio annuo di $ 64 milioni al Manchester United. Oltre al suo stipendio, Ronaldo guadagna anche una notevole quantità di denaro dalle sponsorizzazioni. Ad esempio, ha un contratto a vita con Nike che vale circa 1 miliardo di dollari. In totale, si pensa che Ronaldo valga circa $ 450 milioni.

Quanto guadagna Neymar

Neymar, la superstar del calcio brasiliano, O Ney come lo chiamano i tifosi, è uno degli atleti più ricchi del mondo. A partire dal 2021, Forbes stima il suo patrimonio netto a $ 200 milioni. Il suo stipendio annuale e gli accordi di sponsorizzazione ammontano a oltre $ 100 milioni all’anno di cui 40 da calciatore.

Neymar ha iniziato la sua carriera professionale con il Santos FC nel 2009. Ha giocato per il Santos per quattro anni prima di passare all’FC Barcelona nel 2013. Neymar si è poi trasferito al Paris Saint-Germain (PSG) nel 2017 per una quota di trasferimento record mondiale di $ 222 milioni frutto dell’attuale fondo organizzatore dello stesso mondiale. Attualmente è il terzo giocatore più pagato al mondo dietro a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Quanto guadagna Kylian Mbappé

Kylian Mbappé è l’enfant prodige del calcio moderno. È considerato uno dei migliori giocatori al mondo ed è stato descritto come un talento generazionale se non IL talento della sua generazione. Mbappé ha iniziato la sua carriera da professionista con il club della Ligue 1 AS Monaco, dove ha aiutato il club a vincere il titolo della Ligue 1 nel 2017 a sorpresa. Nel 2018 si è trasferito al PSG per una cifra record di 180 milioni di euro.

Con la Francia, ha vinto la Coppa del Mondo FIFA 2018, segnando quattro gol in sette partite per diventare il secondo adolescente dopo Pelé a segnare in una finale di Coppa del Mondo. Con uno stipendio di 90 milioni risulta essere fra gli stipendi più alti, eppure non è detto che resti sotto la Tour Eiffel se a Barcellona offrissero di più.

Quanto guadagna Sadio Mané

Sadio Mané è un calciatore professionista senegalese, ala del Liverpool, club della Premier League, e della nazionale senegalese. È uno dei migliori giocatori al mondo e viene pagato di conseguenza, seppure in maniera molto più “economica” rispetto gli altri top player, frutto anche della sua rinomata umiltà come persona.

A partire dal 2019, lo stipendio annuale di Mane è di $ 18 milioni. Questo lo colloca comunque tra i giocatori più pagati della Premier League. Il suo stipendio probabilmente aumenterà in futuro, più che altro perché è legato a bonus realizzativi che l’ottima ala ripetutamente infrange.

Mané ha anche guadagnato somme significative da sponsorizzazioni e altri accordi commerciali. È stato sponsorizzato da aziende come Adidas, New Balance e Vodafone. Si stima che questi accordi valgano diversi milioni di dollari all’anno, quasi il doppio rispetto lo stipendio da calciatore.