Chi è nato oggi 12 dicembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 12 dicembre! Iniziamo subito con Jennifer Connelly, attrice statunitense nata nello Stato di New York nel 1970 e scoperta da un grande regista italiano: Sergio Leone. Il suo debutto cinematografico avviene infatti nel 1984 con il ruolo di Deborah da bambina in C’era una volta in America. Durante l’adolescenza recita anche interpretando la protagonista di Phenomena di Dario Argento e di Labyrinth accanto a David Bowie. Considerata da molte riviste “una delle donne più belle del mondo”, si è fatta notare dalla critica grazie a film come Requiem for a Dream e A Beautiful Mind per il quale ha vinto Oscar, Golden Globe e BAFTA. Sposata con il collega Paul Bettany, Connelly ha tre figli: Kai, nato da una precedente relazione con il fotografo David Dugan, Stellan e Agnes, nati rispettivamente nel 1997, nel 2003 e nel 2011.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Myriam Catania, attrice e doppiatrice figlia e nipote d’arte (la mamma Rossella Izzo, il nonno e le zie sono tutti doppiatori) nata a Roma nel 1979. È sua la voce, fra le altre, di Keira Knightley nella trilogia dei Pirati dei Caraibi, di Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri e di Alexis Bledel in Una mamma per amica. Dopo cinque anni di fidanzamento ha sposato nel 2010 Luca Argentero e, dopo la fine del matrimonio nel 2016, ha iniziato una relazione con il pubblicitario francese Quentin Kammermann dal quale nel 2017 ha avuto il figlio Jacques. Dal settembre del 2020 è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Spengono oggi le candeline anche Zerocalcare, pseudonimo del fumettista Michele Rech, nato a Cortona nel 1983, Fiona May, due volte campionessa di salto in lungo, nata in Inghilterra nel 1969, Nicolas Vaporidis, protagonista tra gli altri film di Notte prima degli esami, nato a Roma nel 1981, Dionne Warwick, cantante statunitense vincitrice di quattro Grammy e cugina di Whitney Houston, nata in New Jersey nel 1940 e Frank Sinatra, crooner italoamericano che non ha bisogno di presentazioni, nato anche lui in New Jersey nel 1915 e morto a Los Angeles nel 1998.

