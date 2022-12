Chi è nato oggi 11 dicembre: i compleanni glamour

Quali personaggi famosi e quali celebrities spengono le candeline oggi 11 dicembre? Iniziamo augurando cento di questi giorni a uno dei protagonisti della musica e della televisione più amati nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, nel 1944 e che non ha bisogno di presentazioni: Gianni Morandi. Ripercorrere la carriera di un VIP considerato una delle colonne portanti della musica italiana non è semplice, tra canzoni conosciutissime come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e successi televisivi, ricordiamo che Morandi ha condotto il Festival di Sanremo nelle edizioni 2011 e 2012. Appassionato di calcio e corsa, il Gianni nazionale ha corso ben dieci maratone e, dal 2010 al 2014, è stato presidente onorario del Bologna, da sempre la sua squadra del cuore.

Tanti auguri anche a Gary Dourdan, attore statunitense nato a Philadelphia nel 1966 e conosciuto in Italia soprattutto per aver interpretato l’agente della scientifica Warrick Brown nelle prime otto stagioni di CSI – Scena del crimine. Questo personaggio l’ha fatto proclamare “l’uomo più sexy della televisione” degli USA, ma nella sua carriera di attore ha partecipato a molte altre serie tv e film come Glee e Alien – La clonazione. Alla recitazione ha sempre affiancato la passione per la musica, esibendosi anche durante il Concerto del Primo Maggio del 2016 in duetto con Nina Zilli.

Cento di questi giorni anche a Hailee Steinfeld, attrice e cantante nata a Los Angeles nel 1996 e già candidata sia al Premio Oscar nel 2011 per la sua interpretazione del personaggio di Mattie Ross ne Il Grinta che al Golden Globe nel 2017 per il ruolo di Nadine Franklin in 17 anni (e come uscirne vivi). Tra gli altri suoi lavori di successo ricordiamo i film Ender’s Game, Romeo & Juliet, Tutto può cambiare, 3 Days to Kill e Bumblebee e le serie televisive Dickinson e Hawkeye.

