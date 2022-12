Come scegliere la forma delle unghie in base alla propria mano

Le mani, la loro cura e in particolare la scelta delle unghie, sono al centro di tutte le donne e degli uomini. La manicure è infatti un must di bellezza che bisogna avere in agenda se si intende sfoggiare una bellezza perfetta.

Tuttavia spesso capita che guardando le unghie nonostante appaiano alla moda, non convincono poiché la forma e la grandezza della mano giocano un ruolo importante. Quelle quadrate, ovali (a mandorla) ad esempio sono molto cool, ma nelle proprie mani c’è spesso qualcosa che non le fa sembrare adeguate.

Come per i vestiti, se un capo è alla moda ma non è adatto per il proprio fisico, anche le unghie devono avere una forma in proporzione a mani e dita. A tale proposito vediamo qual è la forma delle unghie perfetta e quali strumenti manicure e pedicure utilizzare per avere mani sempre curate e alla moda.

Dita corte: unghie ovali o a mandorla?

Questa tipologia di dita accetta due varianti di unghie che le faranno apparire visivamente più lunghe, ossia ovali o a mandorla. In entrambi i casi, non bisogna però esagerare, in quanto le unghie potrebbero risultare sbilanciate rispetto alle dita. Sarà quindi sufficiente optare per una lunghezza media agendo come di seguito descritto:

Forma ovale

Questa sagoma si ottiene limitando la punta dell’unghia a forma di uovo e sempre di lato, utilizzando delle lime specifiche disponibili anche sui migliori store online. Se ben eseguita l’operazione è in grado di conferire molta eleganza ed esaltare la femminilità.

Forma a mandorla

La sagoma a mandorla delle unghie si ottiene limando i lati e arrotondando la punta. In presenza di unghie fragili l’operazione va tuttavia evitata poiché questa tipologia di design non è molto resistente.

Dita paffute: unghie tonde?

La forma tonda delle unghie si rivela particolarmente adeguata in presenza di dita paffute e si ottiene seguendo la forma naturale delle stesse e limando i bordi in maniera arrotondata.

Questo è tra l’altro il modo più comune poiché, oltre ad essere comodo, difficilmente le unghie si rompono. Grazie a questa tipologia di limatura, le dita paffute sembreranno molto più snelle.

Dita lunghe: unghie quadrate o semiquadrate?

Unghia quadrata

Questa sagoma adatta per dita lunghe, si ottiene limandole di forma dritta e lasciando gli spigoli vivi.

Unghia semiquadrata

Come per le unghie quadrate, la lunghezza dovrebbe essere limata diritta, ma dando però ai bordi una forma più arrotondata.

In entrambi i casi bisogna però stare attenti poiché si possono spezzare. Inoltre la lunghezza dell’unghia non deve essere esagerata, evitando cioè di fargli superare di circa un millimetro la punta delle dita.

Unghie per diverse forme di mano

La scelta delle unghie in base alla grandezza e forma della mano può essere anche diversa; infatti, è importante sapere che ci sono anche altre due tipologie di sagome su cui orientarsi. Si tratta nello specifico di due forme alquanto bizzarre e che di seguito ci apprestiamo a descrivere:

Unghia ballerina

Questa forma si ottiene realizzando un’unghia a mandorla ma limando la punta dritta e agendo cioè sui lati.

Unghie lunghe e quadrate

Per ottenerle con una sagoma quadrata e di buona lunghezza, vanno limati i lati formando una punta al centro dell’unghia ed utilizzando gli attrezzi giusti che si possono trovare online nelle varie sezioni dedicate alla nail art, offre una vasta gamma di smalti, gel, oli per cuticole o ancora kit completi.

Come scegliere il colore per le unghia?

Il colore delle unghie deve essere scelto accuratamente, poiché come per la lunghezza e forma delle mani, rappresenta un elemento chiave per esaltare il look rendendolo impeccabile e in sintonia con capi di abbigliamento e tonalità della pelle.

A tale proposto se si intende trovare il colore delle unghie più adatto per quelle appena sagomate in base alla forma della mano o maggiormente appropriate per qualche occasione, bisogna sempre prestare attenzione a scegliere il colore dello smalto adatto.

Le unghie infatti essendo sempre ben visibili devono apparire perfette, per cui è importante scegliere la tonalità dello smalto in base alla sagoma che si è creata e all’evento in cui si intende esibirle. Per fare qualche esempio, se si tratta di partecipare ad un colloquio di lavoro conviene colorare le unghie con toni neutri e chiari, oppure semplicemente applicare un leggero strato di gloss.

Per la sera, così come per il tempo libero o per qualsiasi altra occasione che non richieda una certa sofisticatezza, è tuttavia possibile mettere in risalto le unghie optando per degli smalti di tonalità più intense in grado di farle apparire luminose e suggestive.

Smalti di colore rosso, fucsia, viola, blu o ancora toni neon, sono soltanto alcuni su cui ci si può orientare. Inoltre sul suddetto store online le alternative non mancano, per cui sfogliando dettagliatamente la brochure fornita, non sarà difficile trovare quelle che maggiormente siano in grado di soddisfare le proprie esigenze.

Le unghie in relazione a pelle e abbigliamento

Lo stile e l’abbigliamento sono fattori da non sottovalutare se si intende ottenere forma e colore delle unghie ad essi adeguati. Una volta modellate in base alla grandezza della mano e relative dita (spessore e lunghezza), prima di applicare lo smalto è opportuno controllare i vestiti presenti nel guardaroba in modo da vedere quale tonalità indossare. Grazie a ciò, diventa molto più facile scegliere uno smalto adeguato.

Tuttavia è importante sapere che oggi di tendenza ci sono colori in grado di creare contrasti e fusioni tali da regalare un look unico e suggestivo e in sintonia con il capo di abbigliamento scelto. A questo punto è importante aggiungere che il colore dello smalto per pelli chiare e abiti con tali caratteristiche è invece preferibile sceglierlo di tonalità pastello come ad esempio rosa, blu, panna o pesca.

Per quanto riguarda le pelli medie in generale qualsiasi colore di smalto va bene, anche se è preferibile optare per alcune sfumature tra cui rossi, bordeaux, blu, gialli o arancioni, mentre nel caso di pelle abbronzata molto suggestive sono le unghie di una tonalità con sfumature corallo, azzurro o simile alla terracotta tipo marrone chiaro e rame.

Da come si evince in base a quanto appena descritto, avere un armadietto con tutti gli accessori e smalti per una nail art personalizzabile è un must, per cui allestirlo optando per i prodotti proposti dal suddetto store online è un’ottima scelta.