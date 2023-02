Chi è nato oggi 12 febbraio: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 12 febbraio? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Claudio Amendola, attore e regista nato a Roma nel 1963. Nella sua carriera, sia al cinema che in televisione, ha recitato in moltissimi film e fiction, passando dalla commedia ai soggetti più seri e drammatici. Tra i tanti ricordiamo Un’altra vita, con il quale ha vinto il David di Donatello, Noi e la Giulia, per cui è stato premiato con il Nastro d’argento nel 2015, Suburra e Il Permesso – 48 ore fuori. Sposato dal 2010 con Francesca Neri, da cui ha avuto il figlio Rocco, ha avuto altre due figlie, Alessia e Giulia, da una precedente relazione.

Compleanno da ricordare anche quello di Josh Brolin, attore anche lui nato a Los Angeles nel 1968. Candidato all’Oscar nel 2009 per la sua performance in Milk, ha ricevuto altre nomination per Vizio di forma e Avengers: Infinity War, ma i ragazzini degli anni Ottanta probabilmente lo ricordano anche per aver interpretato Brand Walsh ne I Goonies. Sposato con la sua ex assistente Kathryn Boyd, in precedenza ha avuto relazioni sentimentali con le colleghe Alice Adair, madre dei due figli Trevor Mansur ed Eden, Minnie Driver e Diane Lane.

Fa il compleanno oggi anche Christina Ricci, nata a Santa Monica nel 1980 e interprete di film come Sirene, La famiglia Addams 1 e 2, Casper, Amiche per sempre, Tempesta di ghiaccio, Buffalo ’66, Pecker, The Opposite of Sex – L’esatto contrario del sesso, Il mistero di Sleepy Hollow, Monster, Paura e delirio a Las Vegas, Anything Else, Cursed – Il maleficio, Penelope, Black Snake Moan, Speed Racer e Matrix Resurrections oltre che di serie televisive come Ally McBeal, Grey’s Anatomy, Pan Am, The Lizzie Borden Chronicles, Z – L’inizio di tutto e Yellowjackets.

Compiono gli anni oggi anche Claudia Mori, attrice e cantante nata a Roma nel 1944 e moglie di Adriano Celentano, e Franco Zeffirelli, regista di film come Romeo e Giulietta, Amleto e Un tè con Mussolini, nato a Firenze nel 1923 e morto a Roma il 15 giugno 2019.

