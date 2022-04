Chi è nato oggi 11 aprile: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 11 aprile c’è la top model brasiliana Alessandra Ambrosio, nata nel 1981 e, dal 2004, testimonial di Victoria’s Secret. Dopo aver esordito posando per la copertina dell’edizione brasiliana di Marie Claire, è diventata il volto di Guess? e, oltre a sfilare per le più importanti case di moda, ha partecipato alle cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel segmento dedicato al Brasile.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Vincent Gallo, attore e regista nato nello Stato di New York nel 1961. Vincitore di una Coppa Volpi a Venezia per Essential Killing, ha costruito la sua carriera soprattutto nel cinema indipendente, partecipando a film come Il valzer del pesce freccia, Palookaville, Fratelli, Segreti di famiglia, Buffalo ’66 e The Brown Bunny.

Tra chi si è cimentato nella recitazione ed è nato oggi anche Morgan Lily, nata a Santa Monica in California nel 2000 e interprete di Millie Stupek in Henry Poole – Lassù qualcuno ti ama, di Bonnie in Shameless, di Lily Curtis in 2012, di Julianna Baker in Il primo amore non si scorda mai e di Raven Darkholme da bambina in X-Men – L’inizio oltre ad aver recitato anche in La verità è che non gli piaci abbastanza.

Bisogna augurare il buon compleanno oggi anche a Dakota Blue Richards, nata a Londra nel 1994 e che ha recitato i personaggi di Lyra Belacqua in La bussola d’oro, di Franky Fitzgerald nella quinta e nella sesta stagione di Skins e di Maria Merryweather in Moonacre – I segreti dell’ultima luna; a Tricia Helfer, supermodella e attrice canadese nata nel 1974 e che ha vestito i panni di Numero Sei / “Caprica” in Battlestar Galactica e di Dea / Charlotte Richards in Lucifer; e a Will Tudor, nato a Londra nel 1987 e noto soprattutto per aver interpretato Olyvar ne Il Trono di Spade, Odi in Humans e Sebastian in Shadowhunters.

