Chi è nato oggi 10 aprile: i compleanni glamour

Tra i tanti nati oggi, personaggi famosi, vip e celebrities che spengono le candeline il 10 aprile inziamo con il ricordare Nancy Brilli, nata a Roma nel 1964, attiva sia al cinema che in televisione e in teatro e vincitrice di un David di Donatello nel 1990 come miglior attrice non protagonista nel film Piccoli equivoci.

Festeggia il compleanno oggi Charlie Hunnam, nato a Newcastle nel 1980 e diventato famoso interpretando Jackson “Jax” Teller nella serie tv Sons of Anarchy. In televisione ha recitato anche in Undeclared e Queer as Folk, mentre al cinema ha partecipato a film come Nicholas Nickleby, Hooligans, Pacific Rim, Civiltà perduta, King Arthur – Il potere della spada e The Gentlemen.

Festeggiano il compleanno oggi anche Steven Seagal, nato in Michigan nel 1952 e interprete di film come Nico, Trappola in alto mare e The Patriot, e Haley Joel Osment, nato a Los Angeles nel 1988 e che abbiamo visto al cinema in Forrest Gump, The Sixth Sense – Il sesto senso, Un sogno per domani, A.I. – Intelligenza artificiale, Secondhand Lions e nella miniserie The Spoils of Babylon.

Sarebbe stato giorno di festa oggi anche per Max von Sydow, nato in Svezia nel 1929 e morto in Francia l’8 marzo 2020. Due volte candidato al premio Oscar per Pelle alla conquista del mondo e Molto forte, incredibilmente vicino, è stato interprete anche di film come Il settimo sigillo, La fontana della vergine, Come in uno specchio, La più grande storia mai raccontata, L’esorcista, I tre giorni del Condor, Flash Gordon, Mai dire mai, Dune, Hannah e le sue sorelle, Minority Report, Shutter Island, Robin Hood e Star Wars: Il risveglio della Forza.

Tra chi avrebbe ricevuto gli auguri di buon compleanno il 10 aprile c’è Omar Sharif, nato ad Alessandria d’Egitto nel 1932, morto al Cairo il 10 luglio 2015 e interprete di film come Lawrence d’Arabia, Il dottor Živago, Funny Girl, Il seme del tamarindo, Gengis Khan il conquistatore, Che! e Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano.

Cover photo by S Masse courtesy Laura Biagiotti press office